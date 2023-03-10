7 Cumhurbaşkanı Yardımcılı rejim Cem Uzan'ı bile isyan ettirdi: Bu ülkeyi parçalamak mı istiyorsunuz? | Video

6'lı koalisyon, kriz ve kaos dolu bir sürecin ardından adaylık konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde anlaşmaya vardı. Ancak, koalisyon masasının 5 Genel Başkan ve 2 Belediye Başkanı ile toplam 7 Cumhurbaşkanı Yardımcısı getiren sistemi tepki topladı. Genç Parti Kurucu Başkanı Cem Uzan, 6'lı koalisyonun vadettiği rejimin dünyada örneği olmadığını belirterek "İntihar mı etkmek istiyorsunuz siz? Bu ülkeki parçalamak mı istiyorsunuz?" dedi.