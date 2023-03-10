Altılı masa yedinci ortak HDP’ye teslim

Altılı Masa Cumhurbaşkanlığı için ortak adayını, meçhul pazarlıklar sonucu CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyurdu. Kılıçdaroğlu'na ilk destek veren parti ise HDP oldu. Önce HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ardından da eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş "hayırlı olsun" dileklerini ilettikten sonra, "Genel merkezimize bekliyoruz" çağrısı yaptı.HDP'nin görüşme çağrısı tartışmaları da beraberinde getirdi. İyi Parti Lideri Meral Akşener, "O masada HDP yok. Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil. CHP, HDP ile görüşebilir. Ama asla masaya getiremez" diyerek görüşmelere kapalı olmadığını söyledi. Ancak Demirtaş, 6'lı Masa'nın kendilerine muhtaç olduğunu bildiği için Akşener'e açık mektup yazıp "HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz?" diyerek taleplerini sıralayıp aba altından sopa gösterdi. Akşener ise bu konuda sessiz kalmayı tercih etti. Masanın diğer liderleri de açık açık HDP ile görüşmelere onay verdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "HDP'ye bakanlık verilemez demem" sözleriyle asıl niyeti açık etti.Açıklamalar bu yönde ilerlerken CHP Lideri Kılıçdaroğlu dün "Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim. Ne sakıncası olabilir?" diyerek pazarlıkların kapısını a çtı. Kılıçdaroğlu'nun 14 Mart Salı günü HDP'yi ziyaret edeceği iddia edildi.Terör örgütü PKK ile kol kola olduğunu hiçbir koşulda gizlemeyen HDP cephesi ise el yükselterek 6'lı Masa'yı pazarlıklar noktasında iyice sıkıştırdı. HDP Eşbaşkanı Sancar, "Bizim yapacağımız görüşme CHP ile bir görüşme olmayacaktır. Bizim yapacağımız görüşme Millet İttifakı'nın ortak adayı Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi ile olacaktır" diyerek mesajı verdi. Kulislerde HDP'nin görüşmede bakanlık pazarlığı yapacağı konuşuluyor.HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç da "Millet İttifakı'nın bileşenlerinin altına imza attıklarına bakarsanız, bizim söylediklerimizin önemli bir kısmına kendilerinin geldiklerini görürsünüz" diyerek 6 liderin hangi çizgiye sıkıştığını gözler önüne serdi.6'lı koalisyondan zehir zemberek ifadelerle önce ayrılıp sonra geri dönen İyi Parti'nin, CHP'nin yakın temasta bulunduğu HDP ile yapacağı görüşmelere üstü kapalı olarak onay vermesine tepki yağdı:AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir: "HDP ile ortaklığınızı hangi gün aşikâr edeceksiniz? HDP bekliyor. Yapmasalar Selahattin Demirtaş aportta bekliyor, açık açık fırça atıyor. Böylesine garabet içindeler."AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu: "Çözüm süreci dâhil, HDP'ye oy veren Kürtlere hiçbir zaman doğruları söylemediğiniz için, kimler ve ne olmadık adamlar neler olmadı ki! Meral Hanım da sayenizde yardımcı olacaksa çok görmeyin, kahvaltıya zaman var herhalde."MHP Milletvekili Arzu Erdem: "Akşener tabiri ile: Kumar masasına sormak lazım; HDPKK'ya hangi bakanlıkları vereceksiniz? Bu pazarlıkları yaparken vicdanınız sızlamıyor mu? Ağzı süt kokan evlatlarımızı toprağa düşüren hainlere güzel vatanımdan, devletimden pay vereceksiniz öyle mi? PKK'lılar ve FETÖ'cüler neden bu kadar sevinçli acaba?"MHP Milletvekili İsmail Özdemir: "Kayıkçı kavgasına gerek yok. 'Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' diyen terörist Demirtaş ile kahvaltı masasında buluşma isteğini açıkça söyleyen Meral Akşener değil miydi?"MHP Milletvekili Baki Ersoy: "Terörist Selo soruyor 'Bizi nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz' diye! 1 cumhurbaşkanı yardımcılığı, 2 bakanlık da bu teröristlere verin!"MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: "Zillet ittifakı, HDP'ye her zamankinden daha çok muhtaç. HDP'nin açık desteğini almadıkça CHP ve bağlaşıklarının yarışta olması mümkün değil. Bu yüzden PKK'nın siyasi uzantısına ne isterse verecekler. Meral Akşener, okyanus ötesinin müdahalesi ile paşa paşa zillet masasına geri döndü. Seçim kazanmak için yüzlerce askerimizin, polisimizin, binlerce sivil vatandaşımızın katili PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'yi cici ve demokrat göstermeye çalışan CHP ile kuyruğuna bağladığı şaklabanların ensesinde olacağız."