Haberler Gündem Haberleri Kayseri bu kez 4,8 ile sallandı! Deprem sırasında oluşan mavi ışık böyle görüntülendi
Giriş Tarihi: 10.3.2023 11:29 Son Güncelleme: 10.3.2023 11:42

Kayseri bu kez 4,8 ile sallandı! Deprem sırasında oluşan mavi ışık böyle görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kayseri’de peş peşe depremler yaşanmaya devam ediyor. 8 Mart’ta 6 dakikada 4 şiddeti üzeri 3 depremin meydana geldiği Kayseri 10 Mart’ta ise saat 05.28’de 4,8 ile sallandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir TIR’ın beşik gibi sallandığı görülürken, gökyüzünü aydınlatan mavi ışık ise dikkat çekti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri bu kez 4,8 ile sallandı! Deprem sırasında oluşan mavi ışık böyle görüntülendi

Kayseri güne 05.28'de depremle uyandı. Kayseri'nin Hacılar ilçesinde saat yerin 7 kilometre derinliğinde 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremle birlikte vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı.

Kimileri otomobillerinde beklerken bazı vatandaşlar ise parklarda toplandı. Depremde bazı evlerin bahçe duvarları yıkılırken, Karpuzsekisi mahallesinde ise bir evde göçük meydana geldi.

Kayseri'de depremin şiddeti kamerada! Şimşekler gökyüzünü aydınlattı, tır beşik gibi sallandı | Video

Deprem nedeniyle ölü ve yaralı bulunmazken depremin şiddeti güvenlik kameralarına yansıdı.

Park halindeki bir TIR, 4,8'lik depremle birlikte adeta beşik gibi sallandı. Deprem anında gökyüzünde beliren mavi ışık ise dikkat çekti.

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Kayseri bu kez 4,8 ile sallandı! Deprem sırasında oluşan mavi ışık böyle görüntülendi
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