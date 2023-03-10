Kayseri bu kez 4,8 ile sallandı! Deprem sırasında oluşan mavi ışık böyle görüntülendi

Kimileri otomobillerinde beklerken bazı vatandaşlar ise parklarda toplandı. Depremde bazı evlerin bahçe duvarları yıkılırken, Karpuzsekisi mahallesinde ise bir evde göçük meydana geldi.

Kayseri'de depremin şiddeti kamerada! Şimşekler gökyüzünü aydınlattı, tır beşik gibi sallandı | Video

Deprem nedeniyle ölü ve yaralı bulunmazken depremin şiddeti güvenlik kameralarına yansıdı.