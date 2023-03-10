Kayseri'de depremin şiddeti kamerada! Şimşekler gökyüzünü aydınlattı, tır beşik gibi sallandı | Video 10.03.2023 | 10:07 Kayseri’de meydana gelen 4.8’lik depremde çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, bir tır beşik gibi sallandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde depremin şiddetini göz önüne serdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde saat 05.28'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.8 şiddetinde deprem oldu. Deprem şehirde yoğun şekilde hissedilirken, depremin yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Deprem anında gökyüzünde çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Depremin ardından ortaya çıkan güvenlik kamera görüntüleri de depremin şiddetini göz önüne serdi.

TIR BEŞİK GİBİ SALLANDI

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan bir görüntüde bir tırın beşik gibi sallandığı görüldü.