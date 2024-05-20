Balıkesir İzmir yolunda trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı | Video
Balıkesir Edremit-İzmir karayolunda bir otomobil kamyona çarptı. İlk belirlemelere göre otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
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