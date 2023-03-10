TOKİ binaları depreme nasıl dayandı? TOKİ Başkanı Ömer Bulut tüm detayları Ahaber’e anlattı

Son dakika haberi... Kahramanmraş merkezli meydana gelen deprem 11 ilimizde yıkıcı hasarlara neden olmuş onbinlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Depremde binlerce bina yıkılırken TOKİ binaları ise hiç yıkılmadı hatta yıkıcı bir hasar dahi almadı. Peki binlerce bina yıkılırken TOKİ konutları nasıl ayakta kaldı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut merak edilenler.
Bulut'un konuşmasından satır başları:
Burası Gaziantep'te sosyal konut uygulaması yaptığımız bir yer. Burası 10 bin konutluk bir alan. 7 bin konutluk kısmını başladık ve şu anda devam ediyoruz. Kalan kısmını deprem konutları için ayırdık ve onlar için inşa edeceğiz. Bu depremle birlikte TOKİ konutlarının hiçbirinin yıkılmamış olması, çok önemli bir hasar almamış olması toplumda ayrı bir ilgi oluşturdu.
TOKİ'nin sistemi de merak edildi. Burası bir yaşam alanı, konutlar bir kısımda cami var, sosyal donatı alanları var, okulumuz yapılacak. Tünel kalıp sistemi için hazırlanan sistemin donatıları şu anda yürüyor. Dün incelemeye geldiğimizde yeni dökülmüştü, ışımak konulup betonun pürüzünün alınması sağlanıyordu. L şeklinde 2 tane kalıp var. Onların birleşmesiyle bir tünel oluşuyor. İşte buna tünel kalıp sistemi deniyor.
Döşeme ile taşıyıcı perde ve kolonların beraber dökülmesidir. Bununla birlikte herhangi bir soğuk derz herhangi bir adelans problemi yaşanmadığından dolayı işçilik hatalarını da tolere edebildiğinden dolayı deprem esnasında oluşabilecek yüksek miktardaki yanal ve temelden gelen yükleri karşılayabilecek bir sistem ortaya çıkmış oluyor. Zemin +4 ya da zemin +3 kat olarak inşaatlara devam ediyoruz. Yatay mimari ile gelen güvenilir bir taraf var. Bina yükü azaldığından dolayı depremin şiddeti az hissediyorsunuz.
TOKİ binaları depremde nasıl ayakta kaldı? TOKİ Başkanı Ömer Bulut A Haber'de anlattı | Video
Bir insanın yandan aldığı hafif bir darbede ayağı kırılmaz ama kiloku bir insanın aldığı darbeyle yaralanma riski daha yüksek. Binalarda da böyle bir durum var, ağırlık arttıkça depreme karşı zayıf duruma gelirsiniz. Burada sadece radye temele takılıp kalmama lazım. Şu anda çerçeve sistemiyle de inşaat yapsanız.
"RADYE TEMEL VE TÜNEL KALIP SİSTEMİ KULLANIYORUZ"
Zaten radye sistemi kullanılıyor. Radye temelde olan bir sistemdir. Binanın yüklerini temele taşırken doğru taşıyabilirsiniz ama binanın üst tarafındaki yükleri temele kadar taşıyacak yapıları düzgün yapmazsanız bu sefer temelde işe yaramaz. Bu sefer ara katlarda kırılmalar meydana geliyor. Bina sanki ayakta duruyor gibi ama 2 kat gitmiş oluyor. Eğer burada temelde bir problem olsa komple yıkılır. Temelde bir problem yok ama bina hasar alıyor. Burası sosyal bir alan olacak. İçinde yaşam alanları olacak. Bir yere konutları yapıp bırakmıyoruz. Burası sizin uyuma mekanınız sabah kalkıp şehir merkezine gidin demiyoruz. Burada yani TOKİ projelerinde bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek alanlar oluşturuyoruz.
"EN ÖNEMLİ NOKTASI BU"
Perdelerin içerisindeki kolonları gösteren yerler. Perdeler binanın taşıyıcı sistemleri. En enemli noktası bu. Deprem esnasında hangi yönde yükü olacağını tahmin edemezsiniz iki yönde de gelebilir. Perdelerin oranı simetreik bir şekilde ya da binaya gelecek yüklerin hesabı neticesinde doğru yerleştirildiği zaman o binaların dönerek devrilmesini de engellemiş oluyoruz.
"BETON DAHA ÖNEMLİ"
Demiri çok önemseriz sanki beton ondan daha az önemli gibi halbuki beton daha önemli. Çünkü betondaki bir kırılma parçalanma demiri işlevsiz hale getirir. Biz bunu nasıl kontrol ediyoruz burada demir için mesela bir reçetemiz var. Ne kadar çimento kullanacaksınız su kullanacaksınız, az kullanmakta çok kullanmak da zararlı. Çökme miktarına bakıyoruz. En ince ayrıntısına kadar bakıyoruz.