TOKİ binaları depreme nasıl dayandı? TOKİ Başkanı Ömer Bulut tüm detayları Ahaber’e anlattı

Son dakika haberi... Kahramanmraş merkezli meydana gelen deprem 11 ilimizde yıkıcı hasarlara neden olmuş onbinlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Depremde binlerce bina yıkılırken TOKİ binaları ise hiç yıkılmadı hatta yıkıcı bir hasar dahi almadı. Peki binlerce bina yıkılırken TOKİ konutları nasıl ayakta kaldı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut merak edilenler.

Bulut'un konuşmasından satır başları:

Burası Gaziantep'te sosyal konut uygulaması yaptığımız bir yer. Burası 10 bin konutluk bir alan. 7 bin konutluk kısmını başladık ve şu anda devam ediyoruz. Kalan kısmını deprem konutları için ayırdık ve onlar için inşa edeceğiz. Bu depremle birlikte TOKİ konutlarının hiçbirinin yıkılmamış olması, çok önemli bir hasar almamış olması toplumda ayrı bir ilgi oluşturdu.