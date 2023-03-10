TOKİ binaları depremde nasıl ayakta kaldı? TOKİ Başkanı Ömer Bulut A Haber'de anlattı | Video

Deprem bölgesi, Toplu Konut İdaresi eliyle yeniden inşa edilecek. Konutlarda gelinen son nokta ne? TOKİ Başkanı Ömer Bulut, A Haber muhabiri Yüksel Akalan'ın sorularını yanıtladı. Bulut, "Radye temel ve tünel kalıp sistemi kullanıyoruz." ifadelerini kullandı..