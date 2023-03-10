Video Yaşam TOKİ binaları depremde nasıl ayakta kaldı? TOKİ Başkanı Ömer Bulut A Haber'de anlattı | Video
TOKİ binaları depremde nasıl ayakta kaldı? TOKİ Başkanı Ömer Bulut A Haber'de anlattı | Video

TOKİ binaları depremde nasıl ayakta kaldı? TOKİ Başkanı Ömer Bulut A Haber'de anlattı | Video

10.03.2023 | 11:54

Deprem bölgesi, Toplu Konut İdaresi eliyle yeniden inşa edilecek. Konutlarda gelinen son nokta ne? TOKİ Başkanı Ömer Bulut, A Haber muhabiri Yüksel Akalan'ın sorularını yanıtladı. Bulut, "Radye temel ve tünel kalıp sistemi kullanıyoruz." ifadelerini kullandı..

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