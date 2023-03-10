Yurt ücretleri iade ediliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar dönem içi ödeme yapan öğrencilerin ücretlerinin iade edilmeye başlandığını açıkladı.Öğrencilerin merakla beklediği gelişmeyi paylaşan Bakan Kasapoğlu, "Sevgili gençler, GSB yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor. 20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerimiz ücret ödemeye devam edecek olup depremzede öğrencilerimiz ise hiçbir ücret ödemeyecektir" bilgisini paylaştı.