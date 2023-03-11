İşte Millet İttifakı’nın siyasi yasak istenen gizli ortağı HDP’nin adli sicili

Meral Akşener'in "kumar" ya da "noter masası" olarak nitelendirdiği 6'lı masa, HDP'yle gizli ortaklığa soyundu. HDP Eş Genel Başkanı Mihtat Sancar ve cezaevindeki eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş masa adayı Kılıçdaroğlu'nu "Genel merkezimize bekliyoruz" dedi. İYİ Parti Lideri Akşener, "CHP, HDP ile görüşebilir" derken masanın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ise "HDP ile elbette görüşeceğim, ne sakınca var?" açıklaması yaptı. CHP'li Özgür Özel'in "HDP'ye bakanlık verilemez demem" açıklamalarının ardından ise HDP'liler bakanlık hayali kurmaya başladı.

SEÇİME BU SİCİLLE Mİ GİRECEKLER

SABAH, halen Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası devam eden HDP'nin ağır adli sicilini çıkardı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle düzenlediği iddianamede, HDP'nin PKK'yı desteklemekten öteye geçerek onun bir organı gibi faaliyette bulunduğu, HDP ile PKK arasında hiçbir fark olmadığı, partinin PKK'nın emir ve talimatları doğrultusunda hareket ederek ona hesap veren siyasi uzantısı olduğu açıkça belirtildi. Partinin iç tüzüğünün Kandil'de yazıldığının da ek delil olarak sunulduğu iddianamede HDP'li Selahattin Demirtaş, eş başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın da aralarında bulunduğu 685 isme 5 yıl siyasi yasak getirilmesi istendi.

55 MİLLETVEKİLİNDEN 52'SİNE SİYASİ YASAK İSTENDİ

HDP'nin mevcut eş başkanları Pervin Buldan, Mithat Sancar'ın da aralarında bulunduğu, Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder, Sebahat Tuncel, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Sezai Temelli, Ayla Akat Ata, Dirayet Dilan Taşdemir, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Hüda Kaya gibi 685 HDP'li hakkında siyasi yasaklılık istenirken akıllara 6'lı masanın hangi siyasi yasak istenen isme bakanlık teklifi götüreceği sorusu geldi.

DEMİRTAŞI'IN KABARIK SİCİLİ

Cezaevinden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e mektup yazan Selahattin Demirtaş'ın ise adli sicili bir hayli kabarık. Demirtaş, 26. Dönem milletvekilliğinde 5 farklı davadan yargılanıp hapis cezasına mahkum edildi. PKK'lı teröristleri kastederek "Sakine, Leyla, Fidan arkadaşlarımızın şahsında bütün şehitlerimizi saygı ile anmak istiyorum. Bir nöbet kulübesinde gece yarısı nöbet tuttunuz mu? Kandil'i dümdüz ederiz diyenlerin kendilerini davet ediyorum, omzuna G-3 takıp gitsinler" diyen Demirtaş, terör örgütü propagandası yapmak suçundan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 4 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Demirtaş'ın cezası Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından 26 Nisan 2021'de onandı. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesince yargılanan Demirtaş bu davadan ise 22 Mart 2021'de 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı mahkemede tehdit ederek duruşmada hedef gösteren Demirtaş, terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek suçundan Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

MASANIN ORTAĞI DA DAVAYA TARAF

6'lı masanın ayaklarından HDP'ye yeşil ışık yakan Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde yine kamu görevlilerine hakaretler savuran Demirtaş, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanıp 11 ay 20 gün hapis cezası aldı. Davada Ahmet Davutoğlu'da müşteki olarak yer aldı. 2911 sayılı kanuna muhalefet suçundan Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesince yargılanıp 1 yıl 9 ay hapis cezası alan Demirtaş'ın yine kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.

37 MASUM CANIN ÖLDÜRÜLMESİNDE AZMETTİRİCİ

26. Dönem Milletvekiliği döneminde 5 farklı davadan 12 yıl 10 ay hapis cezası alan Demirtaş, 6-8 Ekim Kobani olaylarının da azmettiricisi olarak halen Ankara'da 22. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor. 6 ciltlik iddianame 3 bin 530 sayfa ve 300 ek klasörden oluşan iddianameyle yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eski bazı HDP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu iddianamedeki şüpheliler, "azmettirici" sıfatıyla olay tarihinde ülke genelinde işlenen eylemlerden sorumlu olarak yer alıyor. Demirtaş hakkında 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma suçundan bir kez, Adam Öldürme suçundan ise 37 kez ağır müebbet hapis cezası isteniyor. Demirtaş'a ayrıca iddianame kapsamında adam öldürmeye teşebbüs, yağma gibi birçok farklı suçtan da ceza istenirken, dava dosyasında 37 maktul ve 2 bin 676 mağdur yer alıyor.