Milli Görüşçülerden Saadet Partisi’ne büyük tepki: Utanç verici

CHPGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının SP Genel Merkezi önünde, üstelik Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından açıklanması Milli Görüş camiasının önde gelen isimlerinin sert tepkisine neden oldu.Orada Saadet Partisi Genel Başkanı'nın, CHP Genel Başkanı'nın adaylığını duyurmasında görevlendirilmiş olması fevkalade utanç vericidir. Kabullenmem mümkün değildir... 28 Şubat'ta hapse giren tek milletvekili olarak diyorum ki, Saadet Partisi'nin Milli Görüş'le alakasının kalmadığını partililer tahlil edecek ve gereğini yapacaklardır.Bu zihniyetle kim işbirliği yapılıyorsa ben onlardan değilim. Tasvip etmiyorum... Mübarek bir gecede sanki bizden intikam alındı.Bu durum Stockholm sendromuna benziyor. Siyasi teşekkül olarak düşündüğünüz zaman, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun dediği gibi 'Tarlayı önceden sürmüşler' sözünü andırıyor. Yazıktır, günahtır... Bu durumu bir yere koyamadık. Sözün bittiği yer diyoruz. Tanımlamakta güçlük çekiyorum. O manzarayı gördüğümde içim acıdı. Yüreğim yandı. Saadet Partisi iflas etmiştir! Kendini inkâr etmiştir. Celladına âşık olmuştur...Cihat; Kuran nizamını kurmak için verilen mücadeledir. Mücahit ise bu ibadeti bütün gücüyle gerçekleştiren kişidir. Politik tevil yapacağım diye zırvalamaktan öteye geçemeyenler, asalak gibi musallat oldukları İslami kavramları diline dolamaktan vazgeçsinler. SABAH