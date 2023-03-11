Otizmli oğlumdan nasıl helallik alacaksınız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bir televizyon kanalında "Seçimi kazandıktan sonra AK Parti ve MHP seçmeniyle helalleşeceğiz" sözlerine, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından işten çıkarılan Fethi Ahmet Tümtaş (44) tepki gösterdi. Biri otizmli 3 çocuk babası Tümtaş, "Otizmli oğlum eğitiminden geri kaldı. Ben işten çıkarıldıktan sonra eşim erken doğum yaptı, bebeğimiz günlerce kuvözde kaldı. Bunların hakkını nasıl ödeyeceksiniz? Bir de çıkmış utanmadan hellaleşeceğiz diyorsun. İnsanda biraz vicdan olmalı" dedi.Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde ekip çavuşu olarak 15 yıldır görev yaptığını ve CHP'li belediyenin 2019 yerel seçimlerinde göreve gelmesiyle birlikte işine son verildiğini anlatan Tümtaş, "Telefon açıp herhangi bir belge imzalamadan işten çıkarıldığımızı söylediler. 15 yıllık çalışma süresince hiç işimi aksatmadım. Otizm hastası oğlum olduğunu bilmelerine rağmen işten çıkarıldım. Eşim üçüncü çocuğumuza hamileydi. Erken doğum yaptı ve dünyaya gelen yavrum günlerce hastanede kuvözde kaldı" diye konuştu.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in seçmenle helalleşecekleri yönündeki açıklamasını dinlediğini söyleyen Tümtaş, "Seçimi kazandıktan sonra AK Parti ve MHP'li seçmenle helalleşeceklerini söyleyen Özel'e derim ki: Ne bu dünyada ne de öbür dünyada sizlere hakkımı helal etmiyorum. Beni ekmeğimden eden, işten çıktığımın için üzüntüden erken doğum yapan eşim hakkını helal etmez. Sizin yüzünden eğitimi yarım kalan otizm hastası engelli oğlumun 'Hakkımı helal ediyorum' demesini mi bekliyorsunuz? Siz kendini ifade edemeyen bir çocuğun babasını sırf MHP'li diye işten çıkardınız. Siyaset uğruna acımadan rızkımı elimden aldınız. Ben ve ailemin hakkını yiyen, buna vesile olan hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Üstüne üstük bir Meclis konuşmasında 'Biz belediyelerden bankamatikçileri işten çıkardık' diyen Özgür Özel'e hiç helal etmiyorum" dedi.