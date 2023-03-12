HÜDA PAR’dan Cumhur İttifakı’na destek

HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyarbakır'da, partisinin Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili yol haritasını belirlemek üzere yapılan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu. Seçim tarihinin netleşmesiyle siyasi trafiğin hızlandığını belirten Yapıcıoğlu, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını daha önce kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı. Yapıcıoğlu, "Yaptığımız istişarelerin neticesinde uyumlu olarak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Bu kararın milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Parlamento seçimleriyle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor" dedi. Yapıcıoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinden sonra ittifaka katılma noktasında bir davetin geldiğini belirtti.