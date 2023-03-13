ABD bankacılık krizinin arkasında şaşkına çeviren gerçek: ’Kurtarıcı’ dedikleri ismin bankası battı

Silikon Vadisi Bankasının (SVB) ardından New York merkezli Signature Bank'a da kayyum atandığı bildirildi. New York Finansal Hizmetler Departmanından (DFS) yapılan açıklamada, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından mevduat sahiplerini korumak için Signature Bank'a kayyum atandığı duyuruldu.
Signature Bank'ın, 31 Aralık 2022 itibarıyla yaklaşık 110,4 milyar dolarlık varlığı ve yaklaşık 88,6 milyar dolarlık mevduatı bulunduğu kaydedilen açıklamada, bankanın FDIC sigortalı olduğu bildirildi.
Açıklamada, DFS'nin tüketicileri korumak, regüle ettiği kuruluşların sağlıklı işleyişiyle küresel finansal sistemin istikrarını korumak için piyasa trendlerini izleyerek diğer kurumlarla yakın iş birliği içinde olduğu vurgulandı.
BU YIL İFLASA UĞRAYAN İLK FDIC SİGORTALI KURUM SVB OLMUŞTU
Kaliforniya merkezli SVB'nin, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti.
Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.
FDIC, 10 Mart'ta piyasalarda düşüşe neden olan SVB'ye kayyum atandığını bildirirken, SVB'nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedilmişti.
SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olmuştu. Bu türden en büyük iflas, 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual tarafından yaşanmıştı.
Barney Frank (solda)
'KURTARICI' DEDİKLERİ İSMİN BANKASI BATTI!
Signature Bank'ın yönetim kurulunda ise 2008 mali krizinden sonra banka düzenlemelerini sıkılaştırmak için Dodd-Frank Yasasını yazan emekli kongre üyesi Barney Frank bulunuyor. Kurtarıcı yasayı yazan en önemli isimlerden olan Barney Frank'ın yönetim kurulu üyesi olarak bulunduğu bankanın iflası ise ABD'de son dönemde yaşanan ekonomik kriz ve tartışmaları özetler nitelikte olarak yorumlanıyor.
"DODD- FRANK WALL STREET REFORMU"
Obama yönetimi, dünya ekonomisini çöküşün eşiğine getiren 2008 finansal krizinin tekrar etmemesi için Wall Street'e yeni düzenlenmeler getiren "Dodd-Frank Wall Street Reformu" yasasını 2010 yılında uygulamaya geçirmişti.
Reformlar çerçevesinde sermaye piyasası türev araçları, karmaşık piyasa işlemleri ve şirket yöneticilerinin ikramiyeleri hükümetin denetimine tabi tutulmaya başlandı. Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar, Amerikan finans sisteminin Dodd-Frank Reformu sayesinde geçmişe kıyasla daha istikrarlı ve dirençli hale geldiğini öngörüyordu.