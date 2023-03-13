ABD bankacılık krizinin arkasında şaşkına çeviren gerçek: ’Kurtarıcı’ dedikleri ismin bankası battı

FDIC, 10 Mart'ta piyasalarda düşüşe neden olan SVB'ye kayyum atandığını bildirirken, SVB'nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedilmişti.

SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olmuştu. Bu türden en büyük iflas, 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual tarafından yaşanmıştı.

Barney Frank (solda)

'KURTARICI' DEDİKLERİ İSMİN BANKASI BATTI!

Signature Bank'ın yönetim kurulunda ise 2008 mali krizinden sonra banka düzenlemelerini sıkılaştırmak için Dodd-Frank Yasasını yazan emekli kongre üyesi Barney Frank bulunuyor. Kurtarıcı yasayı yazan en önemli isimlerden olan Barney Frank'ın yönetim kurulu üyesi olarak bulunduğu bankanın iflası ise ABD'de son dönemde yaşanan ekonomik kriz ve tartışmaları özetler nitelikte olarak yorumlanıyor.