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Giriş Tarihi: 13.03.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 13:52

ABD'li bankalar peş peşe battı! İşte banka krizinin perde arkası: Uzman isim Şant Manukyan açıkladı

Küresel piyasalarda ana gündem maddesi ABD'deki banka krizi oldu. Peş peşe 3 ABD'li banka battı. ABD'de geçen hafta Silvergate Bank, Silicon Valley Bank olmak üzere 2 bankanın iflası henüz soğumadan yeni haftada iflas kervanına New York merkezli Signature Bank'de katıldı. İflaslar sonrası Wall Street teyakkuz haline geçerken, birçok Amerikalı paralarını çekmek için bankalar önünde kuyruk oldu. Uluslararası Piyasalar Uzmanı Şant Manukyan Sabah.com.tr'ye yaptığı açıklama da krizin perde arkasını anlattı. Kriz büyür mü? Fed faiz kararı ne olacak? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte tüm detaylar...

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ABD’li bankalar peş peşe battı! İşte banka krizinin perde arkası: Uzman isim Şant Manukyan açıkladı

Geçtiğimiz günlerde ajanslar kripto para piyasalarına odaklı faaliyet gösteren Silvergate Bank'in iflasını duyurdu. Bu şokun üzerinden çok geçmeden bu kez ABD'nin en büyük bankaları arasında yer alan Silicon Valley Bank (SVB) battı. Bu bankanın iflası 2008 küresel finansal krizinden beri yaşanan en büyük banka iflası olarak dikkat çekti. SVB'nin ardından bu hafta da Signature Bank iflas etti. Silikon Vadisi Bankasının (SVB) ardından New York merkezli Signature Bank'a da kayyum atandığı bildirildi. Üst üste yaşanan banka krizleri sonrası küresel piyasalarda endişe hakim oldu.

ABD’li bankalar peş peşe battı! İşte banka krizinin perde arkası: Uzman isim Şant Manukyan açıkladı

HER ŞEY SILVERGATE ŞOKU İLE BAŞLADI

İlk olarak kripto piyasalara odaklı faaliyet gösteren Silvergate Capital geçtiğimiz günlerde operasyonlarını sonlandırmayı ve bankasını tasfiye etmeyi planladığını açıklamıştı. Şirket bünyesindeki tüm mevduatları tam olarak geri ödemeyi planladığını da bildirmişti.

ABD'nin en büyük kripto odaklı bankası haline gelen Silvergate'in elinde 14 milyar dolara ulaşan bir mevduat bulunuyordu. Ancak Fed'in agresif faiz artışlarının yanı sıra FTX'in Kasım ayında yaşadığı çöküş bankada önemli bir hasara neden oldu.

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ABD’li bankalar peş peşe battı! İşte banka krizinin perde arkası: Uzman isim Şant Manukyan açıkladı

SILICON VALLEY 2008'DEN BU YANA EN BÜYÜK İFLAS OLARAK DİKKAT ÇEKTİ

Silicon Valley Bank'in (SVB) geleceğe dönük hedeflerini aşağı çekmesi, 2,3 milyar dolarlık sermaye artışı açıklaması ve tahvil portföyünde 1,8 milyar dolar ile devasa bir zarar açıklaması ABD banka hisselerinde şok etkisi yarattı.

Tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatan ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurmasının ardından hisselerinde sert düşüş (yüzde 60) yaşanan Silikon Vadisi Bankası geçtiğimiz hafta iflas etti.

ABD’li bankalar peş peşe battı! İşte banka krizinin perde arkası: Uzman isim Şant Manukyan açıkladı

Silicon Valley Bank'in batması, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri oldu. Buna benzer bir iflas 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual tarafından yaşanmıştı.

ABD’li bankalar peş peşe battı! İşte banka krizinin perde arkası: Uzman isim Şant Manukyan açıkladı

Silikon Vadisi Bankasının (SVB) ardından New York merkezli Signature Bank'ın da iflas ettiği açıklandı. New York Finansal Hizmetler Departmanından (DFS) yapılan açıklamada, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından mevduat sahiplerini korumak için Signature Bank'a kayyum atandığı duyuruldu.

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