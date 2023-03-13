ABD’li bankalar peş peşe battı! İşte banka krizinin perde arkası: Uzman isim Şant Manukyan açıkladı

Küresel piyasalarda ana gündem maddesi ABD'deki banka krizi oldu. Peş peşe 3 ABD'li banka battı. ABD'de geçen hafta Silvergate Bank, Silicon Valley Bank olmak üzere 2 bankanın iflası henüz soğumadan yeni haftada iflas kervanına New York merkezli Signature Bank'de katıldı. İflaslar sonrası Wall Street teyakkuz haline geçerken, birçok Amerikalı paralarını çekmek için bankalar önünde kuyruk oldu. Uluslararası Piyasalar Uzmanı Şant Manukyan Sabah.com.tr'ye yaptığı açıklama da krizin perde arkasını anlattı. Kriz büyür mü? Fed faiz kararı ne olacak? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte tüm detaylar...