ABD’li bankalar peş peşe battı! İşte banka krizinin perde arkası: Uzman isim Şant Manukyan açıkladı

Geçtiğimiz günlerde ajanslar kripto para piyasalarına odaklı faaliyet gösteren Silvergate Bank'in iflasını duyurdu. Bu şokun üzerinden çok geçmeden bu kez ABD'nin en büyük bankaları arasında yer alan Silicon Valley Bank (SVB) battı. Bu bankanın iflası 2008 küresel finansal krizinden beri yaşanan en büyük banka iflası olarak dikkat çekti. SVB'nin ardından bu hafta da Signature Bank iflas etti. Silikon Vadisi Bankasının (SVB) ardından New York merkezli Signature Bank'a da kayyum atandığı bildirildi. Üst üste yaşanan banka krizleri sonrası küresel piyasalarda endişe hakim oldu.