AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türk siyasi tarihinin en önemli seçimine giriyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, parti genel merkezinde Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Bugadov ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kurtulmuş, ilişkileri her alanda mükemmel şekilde yürüttükleri dost ve kardeş Azerbaycan'ın iktidar partisi Genel Başkanvekili Bugadov'u kabul etmekten memnuniyet duyduklarını belirtti. Her 2 ülke arasında uluslararası ilişkiler bakımından örnek teşkil eden mükemmel bir ilişki olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Her alanda iş birliğimizi ifade ettiğim gibi sanki 2 ayrı devlet gibi değil de tek devletmişiz gibi yürütmekteyiz. Her alanda Azerbaycan'ın bizim yanımızda; Türkiye olarak da bizim Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bütün dünya biliyor. Bu yakın ilişki her 2 ülkemize de çok ciddi şekilde güç katmaktadır. Bu çerçevede iktidardaki 2 partinin; Türkiye'deki Adalet ve Kalkınma Partisi, Azerbaycan'daki Yeni Azerbaycan Partisi arasındaki ilişkiler de devletler arasındaki bu mükemmel ilişkinin izdüşümü şeklindedir" dedi.



Tahir Bugadov ise Türkiye'de olmaktan çok memnun olduğunu belirterek, "Bu görüşme için sizlere teşekkür ederiz. Çok üzgünüz ki Türkiye'de bir deprem faciası yaşandı. Ben bu depremde hayatını kaybeden her bir insana Allah'tan rahmet dilerim" diye konuştu.

"BİZE GÜÇ VERDİNİZ, DESTEK OLDUNUZ"

Numan Kurtulmuş da Bugadov'a teşekkürlerini sunarak, "Bir kez daha bu ziyaretin bizim açımızdan tarihi bir önemi olduğunu ifade etmek isterim. Türk siyasi tarihinin en önemli seçimine giriyoruz. Özellikle asrın felaketinden sonra Türkiye'nin yeniden imar, ihya ve inşasının birinci gündemimiz olduğu bir dönemde bu seçimlerin fevkalade hayati bir önem taşıdığını herhalde hepimiz biliyoruz. Bu anlamda Yeni Azerbaycan Partisi'nin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın, partinin lideri olarak başta Tahir bey olmak üzere Yeni Azerbaycan Partisi'ndeki dostlarımızın bu ziyaretinde ortaya koydukları Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a desteği, AK Parti ve Cumhur İttifakı'na bu seçim sürecinde verecekleri desteğin hayati bir önemi olduğunu ifade etmek isterim. Bizim açımızdan da büyük bir manevi destektir; büyük bir güçtür. Bize güç verdiniz, destek oldunuz, ayaklarınıza sağlık" dedi.