AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Türk siyasi tarihinin en önemli seçimine giriyoruz” | Video
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Türk siyasi tarihinin en önemli seçimine giriyoruz. Asrın felaketinden sonra Türkiye’nin bundan sonra yeniden imar, ihya ve inşasının birincin gündemimiz olduğu bir dönemde bu seçimlerin fevkalade hayati bir önem taşıdığını herhalde hepimiz biliyoruz" dedi.
Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Seçimler bugünden itibaren başladı. Burada olarak ak partiden yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Türkiye yanındaki seçimleri izliyoruz. 2 devlet bir millet anlayışıyla hareket ediyoruz"
Kurtulmuş'ta Bugadov'un sözlerinin ardından kendisine teşekkürlerini sunarak, ''Bir kez daha bu ziyaretin bizim açımızdan tarihi bir önemi olduğunu ifade etmek isterim. Türk siyasi tarihinin en önemli seçimine giriyoruz. Özellikle asrın felaketinden sonra Türkiye'nin bundan sonra yeniden imar, ihya ve inşasının birincin gündemimiz olduğu bir dönemde bu seçimlerin fevkalade hayati bir önem taşıdığını herhalde hepimiz biliyoruz. Bu anlamda Yeni Azerbaycan Partisi'nin, Azerbaycan cumhurbaşkanının, partinin lideri olarak başta Tahir bey olmak üzere Yeni Azerbaycan Partisi'ndeki dostlarımızın bu ziyaretinde ortaya koydukları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a desteği ve AK Parti ve Cumhur İttifakı'na bu seçim sürecinde verecekleri desteğin hayati bir önemi olduğunu ifade etmek isterim. Bizim açımızdan da büyük bir manevi destektir. Büyük bir güçtür. Bize güç verdiniz. Destek oldunuz. Ayaklarınıza sağlık'' şeklinde konuştu.
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