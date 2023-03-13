Saadet Partililerden Temel Karamollaoğlu'na sert tepki! "Erbakan'ı hapse atmaya çalışanlara nasıl destek verirler"





Teröristlere destek verilir mi Milli görüşçüler olarak bunu kabul etmiyoruz. Zaten Saadet Partisindeki milli görüşçülerde bunu kabul etmiyoruz diye bildiri yayınladılar. Milli görüşün tabanı CHP'ye oy vermez. Bu millet uyanık olmalı ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek vererek 7'li çeteye imkan vermeyip Türkiye'yi teslim etmemeliyiz" diye konuştu.

TAYYİP ERDOĞAN'I DESTEKLEYEREK 7'Lİ ÇETEYE İMKAN VERMEYECEĞİZ"

Erbakan'ın mezarı başında dua ederek ülkenin 7'li çeteye kaptırmaması gerektiğini belirten Ahmet Tosun, "Erbakan hocamızın davası milli görüşçüler olarak davamız belli Cumhurbaşkanımızla ters düşmemize rağmen bizi temsil eden sadece o kaldı. Saadet Partisinin altılı masada olması CHP ve perde arkasındaki HDP'ye destek vermesi biz milli görüşçüleri çok üzüyor.