SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan HDP mesajı: Değerli eş genel başkanlar ile görüşeceğim...

HDP: CHP GENEL BAŞKANI DEĞİL, MİLLET İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK GÖRÜŞÜRÜZ

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Meral Akşener'in açıklaması sonrası oluşan 'CHP-HDP görüşmesi' tanımlamasını açıktan reddetmişti. Sancar, HDP'nin şartları olduğunu belirterek, CHP-HDP görüşmesi ifadesinin yanlış olduğunu vurgulamıştı. Sancar, Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakı'nın temsilcisi ve Cumhurbaşkanı adayı olarak görüşeceklerini sözlerine eklemişti.

HDP İLE GÖRÜŞMEYE İYİ PARTİ SESSİZ

HDP'nin, "Millet İttifakı temsilcisi olarak görüşeceğiz." açıklaması sonrası gözler İYİ Parti'ye çevrilmişti. İYİ Parti, HDP'nin açıklamasına karşı sessiz kalmıştı.