Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP mesajı: Değerli eş genel başkanlar ile görüşeceğim...
Giriş Tarihi: 13.3.2023 14:34 Son Güncelleme: 13.3.2023 14:38

SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP mesajı: Değerli eş genel başkanlar ile görüşeceğim...

Son dakika haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile yapacağı görüşmeye ilişkin bir açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar." dedi. Meral Akşener, CHP'nin HDP ile görüşmesine karışmayacaklarını ancak HDP'nin masaya gelemeyeceğini söylemişti. HDP ise, Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Başkanı olarak değil, Millet İttifakı'nın temsilcisi ve Cumhurbaşkanı adayı olarak görüşeceklerini bildirmişti.

SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan HDP mesajı: Değerli eş genel başkanlar ile görüşeceğim...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı koalisyonda hakimiyeti sağlamaya çalışırken, bir yandan da HDP'yi denkleme ekleme planları yapıyor. HDP, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası, "Ziyarete bekliyoruz" mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu, CHP'li kurmayların planlamaları yaptığını belirterek, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN HDP İLE GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşmeye dair Murat Sabuncu'ya konuştu. Kılıçdaroğlu, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar." dedi.

AKŞENER: MASAYA GELEMEZLER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP ile CHP'nin görüşmesine karışmayacaklarını ifade etmiş, koalisyona katılmalarına ise asla müsaade etmeyeceklerini bildirmişti.

HDP: CHP GENEL BAŞKANI DEĞİL, MİLLET İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK GÖRÜŞÜRÜZ

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Meral Akşener'in açıklaması sonrası oluşan 'CHP-HDP görüşmesi' tanımlamasını açıktan reddetmişti. Sancar, HDP'nin şartları olduğunu belirterek, CHP-HDP görüşmesi ifadesinin yanlış olduğunu vurgulamıştı. Sancar, Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakı'nın temsilcisi ve Cumhurbaşkanı adayı olarak görüşeceklerini sözlerine eklemişti.

HDP İLE GÖRÜŞMEYE İYİ PARTİ SESSİZ

HDP'nin, "Millet İttifakı temsilcisi olarak görüşeceğiz." açıklaması sonrası gözler İYİ Parti'ye çevrilmişti. İYİ Parti, HDP'nin açıklamasına karşı sessiz kalmıştı.

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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP mesajı: Değerli eş genel başkanlar ile görüşeceğim...
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