SON DAKİKA | AK Parti’den üyelik açıklaması! Bağış miktarları belli oldu

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: Seçimlere ilişkin, müracatların ilbaşkanlıkları ve genel merkezden alınması şeklinde karar verildi. Aday müracaatların 16 Mart'a kadar devam edeceğini ve başvuru aidatın bu dönem alınmamasına; bunun yerine AFAD'a bağış şeklinde yapılmasına karar verildi. Başvurular; Yetişkinler için 20 bin TL, kadınlarımız ve gençlerimiz için 10 bin TL şeklinde, engellilerimiz için 5 bin TL şeklinde olacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti'de aday adaylığı süreci nasıl olacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar | Video

Yavuz, açıklamasında şunları kaydetti;

Sayın Cumhurbakanımızın seçim kararıyla birlikte işler hızlandı. Biz de bir kısım partiler ile görüşme halindeyiz. Zaten Milliyetçi Hareket Partesi ile görüştüğümüzü söylemem gerek yok. Cumhur İttifakı'nın iki bileşeni olarak yani AK Parti ve MHP olarak geçen dönem kurduğumuz birliktelik muhkem bir şekilde devam ediyor. Biz her an her türlü çalışmamızı birlikte koordine etmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda istişarelerimiz, toplantılarımız devam ediyor.