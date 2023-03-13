SON DAKİKA | AK Parti’den üyelik açıklaması! Bağış miktarları belli oldu

Onun dışında Yeniden Rehaf Partisi ile görüşmemiz oldu. Genel Başkanvekilimiz Sayın Binali Yıldırım bey ile birlikte gittik. O süreç işliyor. Bu partilerin dışındaki gelişmelere ilişkin herhangi bir bilgiye sahip değilim.

Üç döneme takılan ya da üç dönemden daha fazla milletvekilliği yapmış olan herkesten müracaat alıyoruz. Karar için çok erken. Müracaatları alalım, yetkili kurullar bunu tartışır o zaman buna ilişkin bir karar verilecekse o zamanın konusu bu.