AK Parti'de aday adaylığı süreci nasıl olacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar | Video
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz önemli açıklamalarda bulundu. Yavuz buradaki konuşmasında "Aday müracaatları 16 Mart'a kadar devam edecek" dedi. Yavuz ayrıca bugün saat 16.00'da HÜDA PAR ile görüşeceklerini ifade etti...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:28
Son Dakika: Başkan Erdoğan, Mustafa Destici ile görüşecek | Video 13.03.2023 | 12:04
03:05
Deprem uzmanı açıkladı: “Marmara’da 6.5’in üzerinde deprem olmaz” | Video 13.03.2023 | 11:20
01:57
04:40
01:10
Bölgede art arda depremler! Malatya ve Hatay sallandı | Video 13.03.2023 | 09:33
04:41
01:10
Malatya’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Video 13.03.2023 | 08:39
03:49
Depremden etkilenen 3 ilde eğitim öğretim yeniden başladı | Video 13.03.2023 | 09:12
01:50
Başkan Erdoğan Ayşegül Bilen'i ziyaret etti | Video 13.03.2023 | 00:21
06:30
Fransa’da şehrin göbeğinde askeri tatbikat | Video 12.03.2023 | 23:20
02:25
Macaristan’da 40’tan fazla araç birbirine girdi: 13'ü ağır 36 yaralı | Video 12.03.2023 | 21:47
08:35
14:43
00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samandağ'da | Video 12.03.2023 | 18:37
00:34
20:39
02:21
00:41
06:02
Bakan Akar, Hatay'da incelemelerde bulundu | Video 12.03.2023 | 12:47