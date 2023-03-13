Son koalisyonu ‘Kara Çarşamba’ yıktı

İstikrarsız koalisyonlar dönemi 1999 seçimlerinin ardından da Türkiye'nin yakasını bırakmaz. 18 Nisan seçimlerine, Devlet Bahçeli'nin MHP'sinin yükselişi, Baykal'ın CHP'sinin meclis dışında kalması damga vurur. Hükümeti kurma görevi yine Ecevit'e verilir. DSP, ANAP ve MHP ile Türk siyaset tarihinin son koalisyon hükümeti (ANASOL-M) kurulur.Ecevit'in Başbakanlığındaki Hükümet, Süleyman Demirel'in görev süresinin sona ermesinin ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer'i Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterir. 330 milletvekilinin oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçilen Sezer, halktan kopuk bir yönetim tarzı benimsemesi, hükümetle uyumsuzluğu ve Çankaya Köşkü'nde uyguladığı başörtüsü yasağı çok fazla eleştirilir.Büyük umutlar beslenen Ecevit'in Başbakanlığındaki koalisyon hükümeti Türkiye'nin ekonomik sorunlarına çözümler üretemez. MGK'da yaşanan tuhaf bir kriz, Türkiye tarihinin en büyük siyasi ve ekonomik krizine dönüşür.Ekonomi patlama noktasına gelmiş, piyasalar küçük bir kıvılcım beklemektedir. O kıvılcım 19 Ocak 2001 tarihinde MGK toplantısında büyük bir yangına dönüşür. Cumhurbaşkanı Sezer'in Başbakan Ecevit'e anayasa kitapçığını fırlatması "Kara Çarşamba" olarak bilinen Türkiye tarihihinin en büyük ekonomik krizine neden olur. İstanbul Borsası bir gün sonra yüzde 18 değer kaybeder. 680.000 seviyesindeki ABD doları bir hafta içinde 1 milyon lirayı geçmiştir. Sezer ve Ecevit, toplumun her kesiminden tepki alır. Parlamenter sistem, devletin tepesindeki iki ismin kavgası üzerine büyük bir yara almıştır.Anayasa kitapçığı krizi, Türkiye ekonomisinde sarsıcı bir etki yaratmıştır. Borsa'da sert düşüşler devam eder. Gecelik faizler yüzde 760'a kadar yükselir. Borsada gecelik faiz yüzde 3000'e dayanır. Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel istifa eder. Türkiye ekonomisi, Dünya Bankası tecrübesi bulunan Kemal Derviş'e teslim edilir. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde işyerlerini kapatma noktasına gelen esnaf yürüyüşleri başlar. Döneme damgasını ise Bülent Ecevit'e bir esnaf tarafından fırlatılan yazar kasa damgasını vurur. Ecevit'in sağlık sorunları ise Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye başlar. Bazı köşe yazarları Ecevit'i itibarsızlaştıracak yazılar kaleme alır. MHP lideri Bahçeli erken seçim için son sözü söyler. Seçim tarihi 3 Kasım 2002 olarak belirlenir.2001 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kurulan AK Parti 2002 seçimlerinde %34 oy oranı ile tek başına iktidara geldi. Erdoğan, girdiği 14 seçim ve 3 referandumdan başarı ile çıktı.Yaklaşık 21 yıllık bu istikrar dönemi, 2017 yılında yapılan referandumla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilerek taçlandırıldı. Artık ülkeyi ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan istikrarsızlığa ve belirsizliğe sürükleyen koalisyonlar dönemi sona erdi.Bu 21 yıllık dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan için hiç de kolay olmadı. 2008 yılında kapatma davası açıldı. 27 Nisan 2007'de askerin son muhtırasının muhatabı oldu. 2013 yılında Gezi ayaklanması, 2014 yılında Kobani ayaklanmasını milletten aldığı güçle püskürtmeyi bildi. 15 Temmuz 2016'da FETÖ darbe girişimi, Erdoğan'ın önderliğinde başarısız oldu Son 21 yılda temel hak ve özgürlüklerde başdöndürücü gelişmeler yaşandı. Başörtüsü yasağı sona erdi. Kürtçe'nin önündeki engeller kaldırıldı. Alevi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu. Gayrimüslim azınlıkların hakları verildi.Tek parti iktidarının ülkede oluşturduğu istikrar her alanda kendini gösterdi.Savunma sanayiinde tarihi adımlar atıldı.Mille Enerji hamlesi gerçekleştirildi.Diplomaside artık güçlü Türkiye var.Mavi Vatan'da ve Ege'de haklarımız savunuldu.Yatırımlar hiç hız kesmedi, havalimanları, şehir hastaneleri, hızlı trenler, köprüler, tüneller yapıldı.Milli otomobil üretim artık satış aşamasına geldi.Sanayi üretimi ve ihracatta rekorlar kırıldı.EYT, sözleşmeli personel ve 3600 ek gösterge gibi kronik sorunları çözüldü.Türkiye 14 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidiyor. Dünyada birçok gazete ve ajans, Türkiye seçimlerini 2023 yılının en önemli seçimi olarak görüyor. Türkiye, 14 Mayıs'ta sadece Cumhurbaşkanı ve Milletvekillerini seçmeyecek. Ülkemizin 21 yıldır elde ettiği kazanımları korumak ve istikrar için sandık başına gideceğiz. Parlamenter sistemin dayattığı koalisyonlar dönemine geri dönmemek, 12 günde yıkılan hükümetleri, devletin tepesindeki kayıkçı kavgalarını tekrar yaşamamak için oy kullanacağız. Asrın felaketinin yaralarını sarmak, kalıcı konutları tamamlamak, fay hatlarında yaşayan şehirleri yeniden imar etmek için tercihimizi yapacağız.(50-51-52. HÜKÜMET BAŞBAKAN)Bir koalisyonun başbakanı olmuştum. Türkiye'nin ekonomisini düzeltecek, 40 milyar dolar kazandıracak bir projem vardı. Türkiye'nin borcu 20 milyar dolardı. Telefonun bir kısmını satalım dedim. 40 milyar dolar gibi bir proje gelmişti önümüze. Sabahlara kadar çalıştım. Bunu koalisyondan bir bakan ve muhafeletle birlikte Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve engelediler. Onu başarsaydık 5 Nisan kararları yaşanmayacaktı. Darbeler Türkiye'ye büyük zarar verdi. Koalisyonlar darbelerden beterdir. Ben durup dururken 'Siyasi manşet olsun diye bunu milletin önüne umut diye koyarsanız bu ihanettir' diye boşu boşuna söylemem.(ANAP ESKİ TURİZM BAKANI)Türkiye'nin kalkınma hamleleri hep çoğunluk iktidarı dönemlerinde oldu. Koalisyon dönemlerinde hep geriye gittik. Bütün kurumlar kaybetti. ANAP'ın tek başına iktidar olduğu dönemlerdeki ekonomik kazanımları 90'lardaki koalisyonlarda yitirdik. Turgut Özal ve Süleyman Demirel koalisyonların ülkeleri geriye götürdüğünün farkındaydı. Bu iki liderin hayalinde Başkanlık sistemi vardı. Ama gerçekleştirmeye güçleri yetmedi.1999'da kurulan ANASOL-M Hükümeti belki de en dengeli koalisyondu. Ama o koalisyon bile başarılı olamadı. 2001 krizi o dönemde oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne koalisyonlardan kurtulmak için geçtik, dönüş olmamalı.(DYP-CHP KOALİSYONU DEVLET BAKANI)2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekmelettin İhsanoğlu dayatmışlardı. Kılıçdaroğlu bugün bize 7 tane Ekmelettin İhsanoğlu dayatıyor. Birbirine benzemeyen 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bu projenin adı 7 Kocalı Hürmüz Koalisyonu. Koalisyonlar ülkelere zarar veriyor deniliyor. Bakın bu 6'lı koalisyonun Türkiye'ye vereceği zararı tahmin bile edemezsiniz. En büyük zararı da sosyal demokratlara veriyor. 2023 seçimlerinde sosyal demokratların kazanma ihtimali vardı. Kılıçdaroğlu bunu elimizden aldı. Sadece Erdoğan düşmanlığı yüzünden toplumda karşılığı olmayan, yüzde sıfır oyu olan kimsenin tanımadığı adamlara CHP'nin kazanımlarını yağmalatıyor. Hiçbir konuda anlaşamayacaklar. Tarih bunları asla affetmeyecek.