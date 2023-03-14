14 Mayıs öncesi Twitter’dan ’seçim’ operasyonu! Uzman isimlerden çarpıcı tespitler: Kuşkularımız var...

"İSTER İSTEMEZ TWİTTER'IN MANİPÜLASYON YAPIP YAPMADIĞI AKILLARA GELİYOR"

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Selman Tunay Kamer, Twitter'daki algoritma değişikliğine dikkat çekerek, "Twitter Ocak ayı içerisinde algoritmalarında bir takım değişikliklere gitti. Bu kapsamda 'Sana Özel ve Takip Edilenler' şeklinde sekmeler oluşturuldu. Son zamanlarda hiç takip etmediğiniz, beğenmediğiniz paylaşımların da karşınıza çıktığı görülüyor. Buna kullanıcıların tepkileri oluyor. Bu ister istemez, Twitter'ın manipülasyon yapıp yapmadığını akıllara getiriyor. Geçmişte sosyal medya platformlarının manipülasyonlarla alakalı, kişilerin davranışlarını etkileme noktasında olumsuz faaliyetleri olduğu ortaya çıktı. En bilineni Cambridge Analitika denilen olay. 2016'da Trump'ın seçimi kazanması ile Cambridge Analitika'nın ilişkili olduğu ortaya çıktı. Seçim kampanyasını yürüten yetkililer, 'Facebook olmasa biz bu seçimi kazanamazdık' dediler." dedi.

"KUŞKULAR ARTIYOR"

Kamer, "Şimdi bakıldığında şöyle bir şüphe de akla geliyor." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

14 Mayıs'ta biz seçime gidiyoruz. Cambridge Analitika şirketinin kurucusu kim? Alexander Nix isminde bir kişi. Nix, SCL grup dediğimiz bir şirketin bünyesinde veri analizleri ve seçim çalışmaları yapan SCL Elexion grubunun CEO'su oluyor. Daha sonra Cambridge Analitika krizi ortaya çıkıyor. SCL Elexion'un Türkiye'de ofisi var. Bunları bir araya getirdiğimizde sosyal medyada manipülasyonun nasıl ortaya çıktığına dair kuşkular ortaya çıkıyor.