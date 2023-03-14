14 Mayıs öncesi Twitter’dan ’seçim’ operasyonu! Uzman isimlerden çarpıcı tespitler: Kuşkularımız var...

Twitter'daki algoritma değişikliği sonrası muhalif hesapların ve terör gruplarının paylaşımlarının öne çıkması dikkat çekiyor. Birçok kişi, hiç takip etmemesi ve ilgi göstermemesine rağmen muhalefet ve terör gruplarının lehine paylaşımların önüne çıktığını belirterek Twitter'a tepki gösteriyor. ABD'de 2016 yılında Trump'ın seçimi kazanmasında Facebook büyük etki yaratmıştı. Cambridge Analitika skandalı olarak bilinen olayın ardından Trump'ın seçim ekibi, "Facebook olmasa kazanamazdık." açıklaması ile manipülasyonu gözler önüne sermişti. Türkiye seçime giderken Twitter üzerinden benzer bir süreç yaşanıyor. Sabah.com.tr ekibi olarak bu manipülasyonu uzmanlarına sorduk. Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Selman Tunay Kamer, Barack Obama'nın seçim ekibinin Türkiye'ye gelmiş olmasına, daha önce Cambridge Analitika skandalında parmağı olan Alexander Nix'in CEO'su olduğu SCL grubunun veri analitik ekibinin Türkiye'de ofisi bulunmasına dikkat çekti. Kamer, "Trump'ın seçim kampanyasına bakıldığında şu somut örnekleri verebiliriz." diyen Kamer, "Örneğin Miami'de yaşayan siyahileri sandığa gitmekten alıkoyacak birçok içerik karşılarına çıkarıldı. Yüzde 7-8 oranında seçim oyunun etkilendiği ortaya çıkarıldı. Burada da benzer şeylerin yapılmadığını, yapılmayacağını kimse söyleyemez." dedi. SODİMER Başkanı Prof.Dr. Levent Eraslan ise, "Sosyal medya terör örgütlerinin ilgilendiği, 8 amaçla kullandığı bir yer. Endokrin, örgütsel konsolidasyon, propaganda, eleman temini, iç mesajlaşma, dış mesajlaşma gibi amaçlar için kullandıkları bir alan. Sosyal medyadaki FETÖ ve PKK hesaplarının insanların önüne düşmesinde bir şüphe vardır." ifadelerini kullandı.
"İSTER İSTEMEZ TWİTTER'IN MANİPÜLASYON YAPIP YAPMADIĞI AKILLARA GELİYOR"
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Selman Tunay Kamer, Twitter'daki algoritma değişikliğine dikkat çekerek, "Twitter Ocak ayı içerisinde algoritmalarında bir takım değişikliklere gitti. Bu kapsamda 'Sana Özel ve Takip Edilenler' şeklinde sekmeler oluşturuldu. Son zamanlarda hiç takip etmediğiniz, beğenmediğiniz paylaşımların da karşınıza çıktığı görülüyor. Buna kullanıcıların tepkileri oluyor. Bu ister istemez, Twitter'ın manipülasyon yapıp yapmadığını akıllara getiriyor. Geçmişte sosyal medya platformlarının manipülasyonlarla alakalı, kişilerin davranışlarını etkileme noktasında olumsuz faaliyetleri olduğu ortaya çıktı. En bilineni Cambridge Analitika denilen olay. 2016'da Trump'ın seçimi kazanması ile Cambridge Analitika'nın ilişkili olduğu ortaya çıktı. Seçim kampanyasını yürüten yetkililer, 'Facebook olmasa biz bu seçimi kazanamazdık' dediler." dedi.
"KUŞKULAR ARTIYOR"
Kamer, "Şimdi bakıldığında şöyle bir şüphe de akla geliyor." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
14 Mayıs'ta biz seçime gidiyoruz. Cambridge Analitika şirketinin kurucusu kim? Alexander Nix isminde bir kişi. Nix, SCL grup dediğimiz bir şirketin bünyesinde veri analizleri ve seçim çalışmaları yapan SCL Elexion grubunun CEO'su oluyor. Daha sonra Cambridge Analitika krizi ortaya çıkıyor. SCL Elexion'un Türkiye'de ofisi var. Bunları bir araya getirdiğimizde sosyal medyada manipülasyonun nasıl ortaya çıktığına dair kuşkular ortaya çıkıyor.
"NEYİ BEĞENİYORSAN SEN OSUN"
"Facebook'un manipülasyon ile ilgili nasıl çalışmaları var?" diyerek yapılan faaliyetleri anlatan Kamer, sözlerine şöyle devam etti:
Cambridge Üniversitesi'nde bireylerin davranışları inceleniyor. 5 temel kıstasları var. Yeniliklere açık mısınız? sosyallik durumunuz nedir, uzlaşmacı mısınız? Mükemmeliyetçi misiniz? Kırılgan mısınız? Sizi bunlar üzerinden psikolojik bir teste sokuyor. Sosyal medyadaki beğenileriniz üzerinden sizin kişilikleriniz ortaya çıkıyor. Size ilişkin birtakım haberler ya da paylaşımlar ile sizin manipüle edilmenizi hedefliyorlar. "Neyi beğeniyorsan sen osun" teorisi ile hareket ediyorlar.
Yapmış oldukları çalışmanın sonucuna göre, herhangi bir Facebook kullanıcısının cinsel yönelimi, ten rengi ve seçim tercihini yüzde 85 oranında saptadıklarını açıkladılar. Facebook kullanıcılarını 70 beğeni ile arkadaşından, 150 beğeni ile ailenizden, 300 beğeni ile eşinizden daha iyi tanıdıklarını görmüşler. Beğen tuşu ile sizi daha iyi tanıyorlar. Seçmen daranışlarını da etkiliyorlar. Trump'ın seçim çalışmalarını yürüten Hong isimli kişi, "85 milyon dolar harcadık ama Facebook olmasa bu seçimi kazanamazdık." diyor. Tarihsel bir geri planı da var. 2016 yılında sosyal medya üzerinden seçimi kazanmanın şöyle bir ilişkisi de var.
"BARACK OBAMA'NIN SEÇİM EKİBİNİN İSTANBUL'A GELDİĞİNİ BİLİYORUZ"
Barack Obama'nın 2008'de kazandığı seçimde stratejisini yürüten ismin Facebook'un kurucularından olduğunu anlatan Kamer şunları söyledi:
Facebook'un ortak kurucularından bir isim Barack Obama tarafından 25 yaşındayken seçim kampanyasının başına getiriliyor. Facebook'taki işini bırakarak, bu işin başına geçiyor. 'Mybarackobama.com' diye bir sosyal ağ oluşturuyor. ABD'de gençlerin apolitik olduğu bilinir. Ama gençleri orada toplayarak sürece dahil ediyorlar. Gençler, ceplerinden seçim kampanyasına yardım ediyorlar, seçim için propaganda faaliyetleri yapıyorlar, blog yazarı oluyorlar. Bu süreci yöneten kişi 25 yaşındaki Faceboo'un yöneticisi. Obama seçimi kazanıyor. Hullgs ise en iyi pazarlamacı ödülünü alıyor. Geliştirdiği stratejiler bir kitap oluyor. Sosyal medya üzerinden manipülasyonlar hemen her faaliyette yapıldı. Brexit'te, Arap Baharı'nda ortaya çıktı. Manipülatif içerikler insanların önüne çıkarılıyor ve oy eğilimleri etkileniyor. Barack Obama'nın seçim ekibinin İstanbul'a geldiğini biliyoruz. İBB seçimlerinde de benzer ekiplerden destek alındığını basından biliyoruz. Sosyal medya üzerinden bireylerin davranışlarının etkilenmesi sürekli karşılaştığımız durumlar.
"MİAMİ'DE SİYAHİLERİ SANDIĞA GİTMEKTEN ALIKOYACAK İÇERİKLER İLE YÜZDE 7-8 ORANINDA SONUCU ETKİLEDİLER"
"Trump'ın seçim kampanyasına bakıldığında şu somut örnekleri verebiliriz." diyen Kamer, "Örneğin Miami'de yaşayan siyahileri sandığa gitmekten alıkoyacak birçok içerik karşılarına çıkarıldı. Yüzde 7-8 oranında seçim oyunun etkilendiği ortaya çıkarıldı. İslam'ın bu ülkede yeri yok denildi, bunun üzerinden reklam kampanyası yürütüldü. Burada da benzer şeylerin yapılmadığını, yapılmayacağını kimse söyleyemez." dedi.
"TERÖR GRUPLARININ PAYLAŞIMLARI SEÇMEN DAVRANIŞINI ETKİLEMEK İÇİN ÖNE ÇIKARILIYOR"
Seçmen davranışlarını etkilemek amacı ile terör grupları, radikal sol gruplar, FETÖ'nün içeriklerinin insanların takip etmemelerine rağmen ya da ilgilerini çekmemelerine rağmen önlerine çıkarıldığını görüyoruz.
SODİMER BAŞKANI PROF.DR. LEVENT ERASLAN: FETÖ VE PKK HESAPLARININ İNSANLARIN ÖNÜNE DÜŞMESİNDE BİR ŞÜPHE VAR
SODİMER Başkanı Prof.Dr. Levent Eraslan da konuyu sabah.com.tr'ye değerlendirdi. Eraslan, "Cambridge Analitika adlı çok önemli, sosyal medya tarihinde net olarak manipülasyon uygulaması olarak hafızalara kazınan uygulamada akıllara gelmekte. Sosyal medya terör örgütlerinin ilgilendiği, 8 amaçla kullandığı bir yer. Endokrin, örgütsel konsolidasyon, propaganda, eleman temini, iç mesajlaşma, dış mesajlaşma gibi amaçlar için kullandıkları bir alan. Sosyal medyadaki FETÖ ve PKK hesaplarının insanların önüne düşmesinde bir şüphe vardır. Buna uygun olarak da kişiler, kendi kişisel zaman ayarlarını, takip ettikleri kişileri ve ilk girişte seçtikleri konuları gözden geçirmeli." dedi.