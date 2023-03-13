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Haberler Galeri FETÖ ve PKK yanlısı hesapları ön plana çıkarma operasyonu: Seçim öncesi 'Cambridge Analytica' skandalını hatırlattı!
Giriş Tarihi: 13.03.2023 20:10 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 20:31

FETÖ ve PKK yanlısı hesapları ön plana çıkarma operasyonu: Seçim öncesi 'Cambridge Analytica' skandalını hatırlattı!

Twitter başta olmak üzere sosyal medyada her seçim öncesi yerli ve milli içeriklerin perdelenip, muhalif paylaşımların ön plana çıkarılması durumu başka bir boyuta taşındı. 14 Mayıs'a kısa bir süre kala FETÖ ve PKK yanlısı hesapların özellikle Twitter'da 'Sana Özel ve Takip Edilenler' algoritması adı altında bilinçli olarak kullanıcıların karşısına çıkarıldığı görüldü. Türkiye karşıtı içeriklerin görünürlüğünün artırıldığı operasyona kullanıcılar 'Takip etmediğim halde karşıma çıkıyor' paylaşımlarıyla tepki gösterirken yaşanan değişim akıllara ABD seçimlerindeki 'Cambridge Analytica' skandalını hatırlattı.

SABAH İNTERNET
FETÖ ve PKK yanlısı hesapları ön plana çıkarma operasyonu: Seçim öncesi ’Cambridge Analytica’ skandalını hatırlattı!

2023 (14 Mayıs) seçimlerine 2 ay kalırken sosyal medyada yerli ve milli içeriklere karşı açık bir operasyon yapılıyor. FETÖ ve PKK yanlısı hesaplar Türkiye karşıtı içeriklerin dozunu artırırken Twitter algoritma değişimi adı altında söz konusu hesaplara destek çıkıyor.

FETÖ ve PKK yanlısı hesapları ön plana çıkarma operasyonu: Seçim öncesi ’Cambridge Analytica’ skandalını hatırlattı!

FETÖ VE PKK YANLISI HESAPLARI ÖN PLANA ÇIKARMA OPERASYONU

Twitter 'Sana Özel ve Takip Edilenler' akışı düzenlemesindeki 'Sana Özel' kısmında bu hesapları bilinçli bir şekilde ön plana çıkarırken 'Takip Edilenler' kısmında da yine kullanıcının herhangi bir takibi olmaksızın söz konusu hesapların içeriklerine yer vererek görünürlüğü artırıyor.

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FETÖ ve PKK yanlısı hesapları ön plana çıkarma operasyonu: Seçim öncesi ’Cambridge Analytica’ skandalını hatırlattı!

CAMBRİDGE ANALYTİCA SKANDALINI HATIRLATTI!

Twitter'da yürütülen operasyon akıllara ise ABD seçimlerindeki 'Cambridge Analytica skandalının benzeri Türkiye seçimleri öncesi de mi gerçekleştiriliyor?' sorusunu getiriyor.

FETÖ ve PKK yanlısı hesapları ön plana çıkarma operasyonu: Seçim öncesi ’Cambridge Analytica’ skandalını hatırlattı!

Cambridge Üniversitesinde araştırma görevlisi Aleksandr Kogan, Facebook aracılığıyla hizmet veren "this is your digital life" isimli kişilik testi uygulaması aracılığıyla 87 milyon kişinin bilgilerini depolamış, bu bilgileri 2016 yılında siyasi danışmanlık amacıyla faaliyet gösteren Cambridge Analytica şirketine satmıştı.

FETÖ ve PKK yanlısı hesapları ön plana çıkarma operasyonu: Seçim öncesi ’Cambridge Analytica’ skandalını hatırlattı!

İngiliz televizyon kanalı Channel 4'un açığa çıkardığı skandalda Cambridge Analytica şirketi, elde ettiği verileri 2016 Amerikan seçimlerini Donald Trump'ın kazanması için kullanmıştı.

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