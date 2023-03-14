FETÖ ve PKK yanlısı hesapları ön plana çıkarma operasyonu: Seçim öncesi 'Cambridge Analytica' skandalını hatırlattı! | Video

Twitter başta olmak üzere sosyal medyada her seçim öncesi yerli ve milli içeriklerin perdelenip, muhalif paylaşımların ön plana çıkarılması durumu başka bir boyuta taşındı. 14 Mayıs'a kısa bir süre kala FETÖ ve PKK yanlısı hesapların özellikle Twitter'da 'Sana Özel ve Takip Edilenler' algoritması adı altında bilinçli olarak kullanıcıların karşısına çıkarıldığı görüldü. Türkiye karşıtı içeriklerin görünürlüğünün artırıldığı operasyona kullanıcılar 'Takip etmediğim halde karşıma çıkıyor' paylaşımlarıyla tepki gösterirken yaşanan değişim akıllara ABD seçimlerindeki 'Cambridge Analytica' skandalını hatırlattı.