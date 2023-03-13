Milliyet'ten Zafer Şahin'in köşe yazısında dikkatinizi çekmiştir. ABD Eski Başkanı Obama'nın sosyal medya ekibi tekrar Türkiye'ye gelmiş. 2015 ve 2019 seçimlerinde de gelmişlerdi. Obama'yı iki kez başkan seçtiren bu ekip nedense Türkiye'ye karşı çok ilgili. Neler mi yapıyorlar? Dijital ve fiziki olarak Türkiye'yi karış karış analiz ediyorlar.

Beni nasıl analiz edecekler diye düşünmeyin. Sanal dünyada attığınız her adımda dijital bir ayak izi bırakıyorsunuz. Dünya görüşünüz de biliniyor, hangi partiye oy vereceğiniz de.



DİJİTAL DÜNYADA HERKES AÇIK HEDEF

Peki bu bilgi küresel sosyal medya yöneticilerinin ne işine yarayacak? Öncelikle bilgisayarda, telefonda ve tabletteki her kullanıcı, sanal röntgenini çekmiş dijital siyaset mühendislerinin açık hedefi durumunda. Günde ortalama 8 saatini sosyal medyada geçiren Türkiye toplumunun, siyasi tercihini değiştirmeye yönelik bir operasyon başlatıldığını düşünün. Çok şüpheci yaklaştığımı düşünüyor olabilirsiniz ama sahadaki gerçekler çok daha korkunç.

Obama'nın kazandığı seçimlerde çok aktif bir dijital medya kampanyası yürütmüşlerdi. O zamanlar bir ilkti. Obama'nın yazılımcıları çocukların oynadığı dijital oyunlara kadar sızıp propaganda yapmıştı.

Bugün durum çok daha gelişti ve farklı boyut kazandı. Artık sosyal medyada ve Google gibi arama motorlarında algoritmalar konuşuyor. Yani dijital dünyada sizi kimlerin ne kadar süre aralığında görmesine yapay zeka karar veriyor. İstediğini üst sırada çıkarıyor, istemediğini yerin dibine sokuyor. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Sosyal medyada Türkiye düşmanlarının toplumda infial yaratacak sahte içerikleri çok hızlı dolaşıma giriyor. O hesapları takip etmeseniz bile "keşfet" bölümleri aracılığıyla bir şekilde pat diye sizin karşınıza çıkarıyorlar. İsteseniz de istemeseniz de bir şekilde kara propagandaya maruz bırakılıyorsunuz.

Eğer sosyal medyada Türkiye düşmanlarına karşı milli bir duruş sergiliyorsanız hiç şansınız yok. Kendinizi de yırtsanız üst sıralarda çıkamıyorsunuz. Önce etkileşiminiz iyice düşürülüyor. Takipçi sayınız tuhaf şekilde azalıyor ve etkinizi yitiriyorsunuz. Sudan gerekçelerle hesabınızın kapatılması da sık rastlanan bir durum.



İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NA BÜYÜK GÖREV

Twitter'ı satın alan Elon Musk, Tesla'nın mühendislerini getirdi ve Twitter'ın kodlarını incelettirdi. Tesla mühendisleri çeşitli hesaplarda sorun tespit etmesine rağmen durumu çözemedi. Ama kullanıcılar böyle düşünmüyor. Türkiye'de küresel efendilerinin emirlerini kayıtsız şartsız yerine getiren kim varsa Twitter gündeminin en üst sırasında. Yerli ve milli içerikler ise arkalara atılıyor, perdeleniyor, sansürleniyor. Bu konuda İletişim Başkanlığı'na büyük bir görev düşüyor. Seçimler yaklaştıkça sosyal medyadaki bu operasyonlarda büyük artış olacak. Başta Türkiye ile iyi ilişkileri olduğunu düşündüğümüz Elon Musk olmak üzere sosyal medya mecralarının yöneticileri ile mutlaka iletişime geçilmeli.

Dijital siyaset mühendisliğine karşı alınacak önlemler en az sandık güvenliği kadar önemli.