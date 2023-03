Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak seçim kararı aldı. Dün kameralar karşısına geçip bu tarihi kararı açıkladı. Açıklamasında iki önemli detay dikkat çekiyordu. Birincisi, milletvekili aday adaylarının başvuru tutarının AFAD'a bağış olarak yatırılması ve seçim çalışmalarında hiçbir müziğin kullanılmaması. Umarım bu iki önemli karar 7'li koalisyon masasına bir örnek olur.

Bu iki adımdan da anlaşılacağı gibi 14 Mayıs seçimlerinde deprem belirleyici olacak. Erdoğan seçimlere kadar depremin yaralarını büyük ölçüde sarmaya kararlı. Geriye kalıcı konutlar kalacak.



SEÇMEN, ERDOĞAN'A GÜVENİYOR

Medyada takip etmişsinizdir. Birçok kamuoyu araştırmasında "Depremin yaralarını muhalefet değil Erdoğan sarar" sonucu çıkıyor. Muhalif bir isim olan Metropoll Araştırma Şirketi'nin Başkanı Özer Sencar da Reuters'e yaptığı açıklamada Batı'nın ve 6'lı Masa'nın çok da hoşlanmayacağı şeyler söylemek zorunda kalıyor: "Hükümet, muhalefetin depremde beklediği kadar zayıflamadı. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu ittifak hâlâ 6'lı Masa'nın önünde görünüyor."

Daha önce söylediğim gibi, seçimden aylar önce yapılan anketler çok sağlıklı olmaz. Bunu defalarca gördük. Ama görünen köy de kılavuz istemez. Sokağa çıkın ve insanlara şunu sorun: "Türkiye'nin sorunlarını 7'li masa çözebilir mi?"

Bu soruya gönül rahatlığıyla "Evet çözebilir" diyen tek insan bulamazsınız. Ama "Erdoğan yaptı ve yine yapar" diyecek milyonlarca insan bulabilirsiniz.



HALKIN FERASETİNE İNANIYORUM

Evet büyük bir felaket yaşadık. Bunun yaralarını sarmak hiç kolay olmayacak. Erdoğan da bunun farkında. Bu yüzden Erdoğan, muhalefetin içine girdiği kaosla, 7'li masadaki siyasi krizlerle, Meral Akşener'in masayı devirmesiyle, HDP'nin masaya dayatılmasıyla ilgilenmiyor. Onun gündeminde sadece vatandaşın yaralarını sarmak, kalıcı konutları bir an önce teslim etmek ve İstanbul'u beklenen depreme hazırlamak var. Önünde en büyük engel olarak 4 yıl boyunca İstanbul'la ilgilenmeyen, kentsel dönüşümle ilgili tek adım atmayan, atılan adımlara da takoz koyan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duruyor.

Her şey seçmenin gözünün önünde yaşanıyor. Ben halkın ferasetine inanıyorum. Artık start verildi. 64 gün son millet son noktayı koyacak. Erdoğan'ın dün söylediği gibi: "Artık işimize bakalım, kaybedecek zamanımız yok."