Ali Babacan’dan HDP’ye masada ’yer açma’ çabası: Terörle aralarına mesafe koydular

HDP'DEN PKK TERÖR ELEBAŞI ÖCALAN'A SELAM!

HDP'li Sezai Temelli geçtiğimiz günlerde Almanya'da düzenlenen terör örgütü PKK etkinliğine katılmıştı. Temelli, kürsüde seçimde iktidarı göndereceklerini iddia ederek terör elebaşı Abdullah Öcalan'a selam göndermişti. Temelli açıklamasında, "Artık zamanıdır. Bu düzeni değiştirecek bir yolumuz var. Bize bu yolu açan bizi oluşturan sayın Abdullah Öcalan'a da selam olsun" demişti.