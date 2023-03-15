CHP İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl’dan itiraf gibi sözler: 35 yıldır hiçbir şey yapmıyoruz ama halk memnun

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi partiler vizyon projelerini halka arz ederken, CHP'li il başkan yardımcısından partisinin vatandaşa yaklaşımını ve projelere ilişkin vaatlerini özetler nitelikte açıklamalar geldi.

CHP İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl'dan itiraf gibi sözler: 35 yıldır hiçbir şey yapmıyoruz, halk bizi seçiyor | Video

"HALK BUNDAN MEMNUN"

CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl, yerel bir televizyonda partisinin vizyon projelerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sunucunun neden 35 yıldır aynı vizyonu projelerine eklediklerini sorması üzerine Nezih Anıl, halkın bundan memnun olduğu dile getirdi.