CHP İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl'dan itiraf gibi sözler: 35 yıldır hiçbir şey yapmıyoruz, halk bizi seçiyor | Video
CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl, katıldığı bir Televizyon programında partisinin yönetim zihniyetine ilişkin itiraf niteliğinde sözler sarf etti. Nezih Anıl, 35 yıldır aynı şeyleri vizyon olarak açıkladıklarını ancak hiçbirini yapmadıklarını dile getirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:41
02:50
Sağanak yağış Nusabyin'de etkili oldu | Video 15.03.2023 | 23:02
00:31
00:17
00:22
00:20
Seda Sayan’ın 4 milyon dolarlık evi | Video 15.03.2023 | 20:59
06:54
Fransa'da halk emeklilik reformuna karşı bir kez daha sokakta | Video 15.03.2023 | 20:49
03:16
İYİ Parti'de zoraki alkış: Grup toplantısındaki o an dikkat çekti | Video 15.03.2023 | 20:32
17:36
SON DAKİKA | Şanlıurfa'da sel felaketi: Üç bakan afet bölgesinde | Video 15.03.2023 | 18:19
00:51
54:48
05:33
01:48
Bakan Soylu'dan sel bölgesinde açıklamalar | Video 15.03.2023 | 11:44
01:18
02:24
Kılıçdaroğlu’na Hatay’da depremzedelerden tepki | Video 15.03.2023 | 09:47
01:03
Baykar’dan sınava hazırlanan afetzede öğrencilere 10 bin tablet | Video 15.03.2023 | 09:22
03:45
Suudi Arabistan’ı kum fırtınası vurdu | Video 15.03.2023 | 00:10
00:52
Malatya'da sağanak yağış etkili oldu | Video 14.03.2023 | 23:53
12:28