CHP İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl'dan itiraf gibi sözler: 35 yıldır hiçbir şey yapmıyoruz, halk bizi seçiyor | Video

CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl, katıldığı bir Televizyon programında partisinin yönetim zihniyetine ilişkin itiraf niteliğinde sözler sarf etti. Nezih Anıl, 35 yıldır aynı şeyleri vizyon olarak açıkladıklarını ancak hiçbirini yapmadıklarını dile getirdi.