SON DAKİKA | Şanlıurfa’da sel felaketi: Üç bakan afet bölgesinde

Son dakika haberine göre; Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede incelemelerini gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, açıklamalarda bulundu.

CAN KAYBI YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Soylu, bölgede etkili olan sel nedeniyle Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Bu coğrafya belirli riskleri de barındıran bir coğrafya. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri tüm dünyada olduğu gibi bizde de hissediliyor. Yıla yayılması gereken yağışın, kısa aralıklarla yoğun bir şekilde toprakla buluşması işlerimizi de güçleştirmektedir, bu olağanüstü bir durumdur."