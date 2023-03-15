SON DAKİKA | Şanlıurfa'da sel felaketi: Üç bakan afet bölgesinde | Video

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, sel felakatinde can kaybının 14'e yükseldiğini bildirdi.