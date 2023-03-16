CHP’li Berhan Şimşek duvara tosladı! Selahattin Demirtaş’ı savunmak isterken rezil oldu

Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento Seçimleri için sandık başına gidecek. Seçime 2 aydan daha az bir süre kala siyaset programlarındaki tartışmaların dozu da yükseldi. O tartışmalardan biri de dün TV100 ekranlarında yaşandı. Siyasal İletişim Uzmanı Ferhat Murat, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "Terörist cenazesine gitmeyen vekili disipline veririm" sözlerini hatırlattı. Murat'a karşı çıkan isim ise CHP'li Berhan Şimşek oldu. Şimşek, öyle bir ifadenin olmadığını öne sürünce, Murat konuşmanın kaydını canlı yayında dinletti. Şimşek'in zor anları sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.