CHP'li Berhan Şimşek duvara tosladı! Selahattin Demirtaş'ı savunmak isterken rezil oldu | Video
Siyasal İletişim Uzmanı Ferhat Murat, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "Terörist cenazesine gitmeyen vekili disipline veririm" sözlerini hatırlatınca CHP 22.Dönem Milletvekili Berhan Şimşek çılgına döndü. Şimşek, "Ben hiçbir yerde okumadım. Çok acımasız şeyler söylüyorsunuz." diyerek Demirtaş'ı savunmak istedi, Murat, Demirtaş'ın konuşmasını telefonundan dinletince CHP'li Şimşek tam anlamıyla duvara tosladı. O anlar sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.
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