CHP’ye üstü kapalı meydan okudu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerde yeniden aday olabileceğine ilişkin açıklamaları gündem olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'na İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den örtülü cevap geldi. İki belediye başkanını "müstakbel cumhurbaşkanı yardımcıları" olarak tanımlayan Akşener, "İyi Parti gururla sunar. Bu yol kazanmanın yoludur" dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, sık sık İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığına ilişkin vurgu yaparak CHP'ye örtülü rest çekti. Kısa süre önce katıldığı bir televizyon programında iki belediye başkanının geleceğini yorumlayan CHP'li Bülent Kuşoğlu, "İki görevi aynı anda yapmayacaklar. Onu Sayın Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz, hiç istemez" demişti. Kuşoğlu ayrıca İmamoğlu ve Yavaş'ın belediye başkanlığına yeniden aday olma ihtimallerine de yeşil ışık yakmıştı.İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu dünkü İyi Parti Grup Toplantısı öncesi açıklama yaptı. "Pazartesi veya salı günü basın toplantısı yapacağım" diyen Ağıralioğlu, "Milletvekili adaylığıyla ilgilenmiyorum" diyerek, Akşener'in masadan ayrılıp döndüğü süreci hatırlattı. Ağıralioğlu, "25 yılda yemediğimiz küfürleri 3 günde yedik. Sonra da çıkıp istişareden, müzakereden söz ediyorlar. Bunu kabul etmemiz söz konusu değil" ifadelerine yer verdi.