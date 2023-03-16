Erbakan’ın yol arkadaşlarından Erdoğan’a tam destek

Milli Görüş'ün önemli isimleri düzenledikleri toplantıda 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek vereceklerini duyurdu. 14 Mayıs'ın tarihin en önemli seçimi olduğunu vurgulayan Akıncılar Grubu Sözcüsü Salih Sedat Ersöz, seçime ilişkin manifesto niteliğindeki açıklamasında 14 Mayıs'ın tarihin en önemli seçimi olduğunu vurguladı. "73 Selamet Kuşağı Akıncıları" gerekçelerini 15 başlıkta sıraladı:Türk askerinin Suriye'den çekilerek önce o bölgede sonra da topraklarımızı da içine alacak şekilde özerk yapıda bir PKK devletinin doğmaması içinYunanistan'ın güvenliği bahanesiyle ABD baskısıyla Türkiye'nin Mavi Vatan'dan çekilmemesi içinTüm petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin durdurulmaması içinFETÖ gibi yeni ihanet şebekelerinin oluşmaması için28 Şubat döneminde çekilen zulüm dolu karanlık günleri yeniden yaşamamak içinBatı'nın dayatması olan ve iptal edilen İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmemesi içinEvlatlarımızı tehdit eden LGBT derneklerinin ahlak ve edep tanımayan faaliyetlerine devlet desteği ve özel imtiyaz verilmemesi içinTürkiye'nin Azerbaycan'dan desteğini çekerek Karabağ'ın tekrar Ermenistan'a bırakılmaması içinTürkiye'yi kaosa sürükleyen eski koalisyon günlerine tekrar dönmemek içinSiyasette kirli pazarlıkların yapıldığı bir döneme girmemek için7 cumhurbaşkanı yardımcısı gibi devlet kadrolarının ve bakanlıkların ulufe olarak dağıtılmaması içinYeniden IMF tahakkümü altına girmemek için ve ülkemizde meydana gelen yüz yılın değil yüz yılların felaketi olan, milletimizin her ferdinin yüreğini yakan depremin oluşturduğu yaraları bir an önce sarmak ve depremzede kardeşlerimizin bir yıl içinde kalıcı konutlara yerleşmeleri içinBugün paramparça olduğu için kan gölüne dönen Türk ve İslam coğrafyasının birliği, bütünlüğü içinMescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in korunması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.Ayasofya'nın tekrar müze haline gelmemesi için, savunma sanayiimizin temel taşı olan insansız hava araçlarımızın üretimlerinin durdurulmaması için Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.Allah korusun 15 Temmuz'da olduğu gibi bir darbe girişimi olursa milletinin başında darbeye dik duran lider yerine, sinip korkarak kahve içmeye giden bir lider görmemek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.