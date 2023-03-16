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Giriş Tarihi: 16.3.2023 22:51 Son Güncelleme: 16.3.2023 22:55

Kemal Kılıçdaroğlu sel felaketi yaşayan Vanlılara verdiği sözü tutmadı

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021'de gerçekleşen selin ardından Van Başkale'deki Esenyamaç köyündeki vatandaşlara taziye evi ve cami sözü vermişti. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin Esenyamaçlılara verdiği sözü tutmadığı ortaya çıktı. Köyün muhtarı Ayhan Korkmaz, "Herhangi bir plan veya proje yok. Sözler yerine getirilmedi. Hala bekliyoruz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu sel felaketi yaşayan Vanlılara verdiği sözü tutmadı

Altılı Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaat eedip yerine getirmediği sözlere bir yenisi daha eklendi.

2021 Ağustos'unda Van'ın Başkale İlçesini sel vurmuştu. İlçenin Esenyamaç Köyü'nü ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bölge halkına beyaz eşya, gıda, cami ve taziye evi sözü vermişti. Altılı Koalisyon adayı olarak vatandaşla sözler veren Kılıçdaroğlu'nun Vanlılara daha iki yıl önce verdiği yardım sözünü yerine getirmediği ortaya çıktı.

Esenyamaç köyünü ziyaret eden ve köylülerin kendilerinden isteklerinin olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bir taziye evi talebi var, onu yapacağız. Cami yapılacaktı, onu da yapacağız, bu konuda söz verdik. Kadın kardeşlerimiz evlerinde bir şey kalmadığını, selden büyük zarar gördüklerini ifade ettiler. Ben de muhtar arkadaşımıza dedim ki, 'her bir evin ihtiyacı neyse, yatağından buzdolabına kadar bir listesini yapın, Van İl Başkanımıza teslim edin, bütün bu ihtiyaçları karşılayacağız.' Bu sözü verdik, yapacağız" demişti.

İki yıldır verilen sözlerin tutulmadığı Esenyamaç köyü sakinleri Kılıçdaroğlu ve CHP'ye tepkili. Esenyamaç Köyü muhtarı Ayhan Korkmaz, yerine getirilmeyen sözler nedeniyle Kılıçdaroğlu'na isyan etti. İki yıl geçmesine rağmen CHP'den kendilerine bir dönüş yapılmadığını aktaran Korkmaz, ne plan ne de bir projenin ortada olmadığını söyledi.

Korkmaz, "Herhangi bir cami, plan veya proje yok. Biz öyle bekliyoruz Esenyamaçlılar olarak. Verilen sözler tutulmadı" diye konuştu.

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Kemal Kılıçdaroğlu sel felaketi yaşayan Vanlılara verdiği sözü tutmadı
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