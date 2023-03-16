Kemal Kılıçdaroğlu sel felaketi yaşayan Vanlılara verdiği sözü de tutmadı!
CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021'de gerçekleşen selin ardından Van Başkale'deki Esenyamaç köyündeki vatandaşlara taziye evi ve cami sözü vermişti. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin Esenyamaçlılara verdiği sözü tutmadığı ortaya çıktı. Köyün muhtarı Ayhan Korkmaz, "Herhangi bir plan veya proje yok. Sözler yerine getirilmedi. Hala bekliyoruz" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:22
Kemal Kılıçdaroğlu sel felaketi yaşayan Vanlılara verdiği sözü de tutmadı! 16.03.2023 | 22:17
05:11
25:28
00:22
01:03
03:13
00:39
Bolu'da 4.8'lik deprem güvenlik kamerasında | Video 16.03.2023 | 15:02
01:33
Bolu’da deprem vatandaşları sokağa döktü | Video 16.03.2023 | 15:21
03:40
02:31
Aydın'da doluyla karışık sağanak yağış ekili oldu | Video 16.03.2023 | 15:08
00:18
Selde sürüklenen adama elini uzatmak yerine çekim yapmaya devam etti | Video 16.03.2023 | 15:01
06:46
Silivri'de eski sevgili dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 16.03.2023 | 14:41
05:43
03:50
01:14
SON DAKİKA! Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem | Video 16.03.2023 | 14:12
03:04
05:02
Selde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı | Video 16.03.2023 | 13:55
03:09
Adıyaman'da sel sularının geldiği anlar böyle görüntülendi | Video 16.03.2023 | 12:43
03:00
Teknenin karinasına gizlenen kokaini dalgıçlar çıkardı | Video 16.03.2023 | 12:43
00:42
Tağar çayı taştı, tarım arazileri ve bağ evleri zarar gördü | Video 16.03.2023 | 12:32