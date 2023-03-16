Kemal Kılıçdaroğlu sel felaketi yaşayan Vanlılara verdiği sözü de tutmadı!

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021'de gerçekleşen selin ardından Van Başkale'deki Esenyamaç köyündeki vatandaşlara taziye evi ve cami sözü vermişti. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin Esenyamaçlılara verdiği sözü tutmadığı ortaya çıktı. Köyün muhtarı Ayhan Korkmaz, "Herhangi bir plan veya proje yok. Sözler yerine getirilmedi. Hala bekliyoruz" dedi.