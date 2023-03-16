SON DAKİKA: Türk Devletleri Teşkilatı’ndan olağanüstü zirve! Gündem: Asrın Felaketi! Ankara’da tarihe geçen adım...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk Devletleri Teşkilatı deprem gündemiyle Ankara'da toplandı. Başkan Erdoğan, liderler ile ayrı ayrı görüştü. Erdoğan, zirvede bir açılış bir de kapanış konuşması yapacak.
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ANKARA'DA TOPLANDI
Türk Devletleri Teşkilatı, deprem gündemi ile olağanüstü olarak toplandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı Ankara'da yapılıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLER İLE TEK TEK GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, teşkilata üye bazı ülkelerin Cumhurbaşkanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan'ın ilk konuğu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev oldu. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile de ayrı ayrı görüştü.
Liderler, Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, ikili ve bölgesel ilişkiler de ele alındı.
OLAĞANÜSTÜ ZİRVENİN GÜNDEMİ: ASRIN FELAKETİ
Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nin ana gündm maddesi asrın felaketi...
Zirvede, neler yapılabileceğine yönelik kararlar alınacak.
KKTC İLK KEZ BİR ZİRVEYE KATILIYOR
Ankara'daki kritik zirvede tarihi bir gelişme de yaşanıyor. KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne devlet olarak katıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beştepe'ye geldi.
KKTC'nin yanı sıra Türkmenistan ve Macaristan da zirvede gözlemci olarak yer alacak.