SON DAKİKA: Türk Devletleri Teşkilatı’ndan olağanüstü zirve! Gündem: Asrın Felaketi! Ankara’da tarihe geçen adım...

BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLER İLE TEK TEK GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, teşkilata üye bazı ülkelerin Cumhurbaşkanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan'ın ilk konuğu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev oldu. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile de ayrı ayrı görüştü.

Liderler, Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, ikili ve bölgesel ilişkiler de ele alındı.