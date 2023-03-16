Video Haber Türk Devletleri Teşkilatı'ndan olağanüstü zirve! Ankara'da tarihe geçen adım | Video
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan olağanüstü zirve! Ankara'da tarihe geçen adım | Video

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan olağanüstü zirve! Ankara'da tarihe geçen adım | Video

16.03.2023 | 13:25

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi Ankara'da gerçekleşiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk konuğu Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev oldu. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile de ayrı ayrı görüştü. Teşkilatın zirvesinde Türkiye'de meydana gelen asrın felaketi sonrası atılacak adımlar konuşulacak. Başkan Erdoğan zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

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