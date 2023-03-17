Algı operasyonuna tepkiler büyüyor: Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

Twitter'da 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde sosyal medya kullanıcılarının takip etmediği hesaplardaki paylaşımlar otomatik olarak kullanıcıların akışına düşmeye başladı. Özellikle muhalif isimlerin, terör örgütü yandaşlarının ve firarilerin paylaştığı gönderilerin milyonlarca kişi tarafından görüntülenmesi sağlanırken, yerli ve milli içerikler ise perdelenmeye başlandı.SABAH'ın ulaştığı istihbaratraporlarında 6 Şubat ile13 Mart arasında son bir ayda,gündem olan etiketlere yazılan5 milyon 362 bin 730 paylaşımbilgisayarlar tarafındanyönetilen bot (sahte) hesaplardanyapıldı.Bot hesaplarınyüzde 27'sininFETÖ ve PKK'yaait olduğu ortayaçıkarken, kullanıcılaryaşananlaraisyan etti.GazeteciZafer Şahin iseTürkiye'de seçimöncesi bot hesaplarlabir operasyonyapıldığını belirterek,"Twitter'da buçalışma için 1 milyonhesap açıldı.Aynı metin, binlercefarklı hesaptan paylaşılarakalgı çalışmasıyapılıyor" ifadelerine yerverdi.Twitter'da yapılan incelemede aynı mesajların farklı bot (sahte) hesaplar tarafından birçok hesaptan farklı saatlerde atılarak kullanıcıların önüne çıkarıldığı belirlendi. Bunların bir örneği de "Ben Konyalı bir köylüyüm. 20 senedir AKP'ye oy verdim ama artık yetti. Traktöre tekerlek alacak param yok. Tekerlek alsam mazot alacak param yok. Artık milletin adamı Kılıçdaroğlu'na oy vermenin zamanı geldi. Oyum Kılıçdaroğlu'na" paşlaşımı oldu. Yine bir başka hesap ise siyasi parti liderlerinin paylaşımlarının altına farklı şehirlerde yaşayan farklı isimler gibi tweet'ler attı.Sosyal medya üzerinden takip ettiği hesapların paylaşımlarını öğrenmek için giriş yapan kullanıcılar 14 Mayıs seçimlerinin yaklaşmasıyla karşılarına çıkan paylaşımlar nedeniyle isyan etti. Birçok kullanıcı yaşanan bu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.: Takip etmediğim hesaplar sanki takipteymişim gibi karşıma düşüyor. Buna bir çözüm var mı? Zira çok salak şeylerle karşılaşıyorum. Örnek: Kılıçdaroğlu ilk turda yüzde 70 oy alır gibi. Güleceğim ortam müsait değil.: Twitter'da hiç takip etmediğim CHP'li ve diğer muhalif hesaplar önüme geliyor. Takip ettiklerimden daha fazla bunları görüyorum. Anlaşılan Twitter da seçim dönemini başlatmış. Manipülasyon tam gaz.Takip etmediğim halde önüme "sana özel" temasıyla Kemalist, FETÖ'cü ve çakma solcuların paylaşımları düşüyor.Twitter bot hesapların paylaşımlarına izin vermeye devam ederken, Twitter'ın İstanbul Şişli'de açıldığı belirtilen ofisi sessizliğini koruyor. SABAH, yapılan manipülasyonlarla ilgili hazırladığı sorulara karşı Twitter avukatı Gönenç Gürkaynak, halen Twitter'ın Türkiye'deki avukatlığına devam ettiğini, serbest avukat olarak herhangi bir müvekkilinin konusu üzerinde hiçbir zaman basına açıklama yapmadığını belirterek konuşmadı.