Algı operasyonuna tepkiler büyüyor: Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

Twitter'da 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde sosyal medya kullanıcılarının takip etmediği hesaplardaki paylaşımlar otomatik olarak kullanıcıların akışına düşmeye başladı. Özellikle muhalif isimlerin, terör örgütü yandaşlarının ve firarilerin paylaştığı gönderilerin milyonlarca kişi tarafından görüntülenmesi sağlanırken, yerli ve milli içerikler ise perdelenmeye başlandı.
5.3 MİLYON BOT HESAP VAR
SABAH'ın ulaştığı istihbarat
raporlarında 6 Şubat ile
13 Mart arasında son bir ayda,
gündem olan etiketlere yazılan
5 milyon 362 bin 730 paylaşım
bilgisayarlar tarafından
yönetilen bot (sahte) hesaplardan
yapıldı.
Bot hesapların
yüzde 27'sinin
FETÖ ve PKK'ya
ait olduğu ortaya
çıkarken, kullanıcılar
yaşananlara
isyan etti.
Gazeteci
Zafer Şahin ise
Türkiye'de seçim
öncesi bot hesaplarla
bir operasyon
yapıldığını belirterek,
"Twitter'da bu
çalışma için 1 milyon
hesap açıldı.
Aynı metin, binlerce
farklı hesaptan paylaşılarak
algı çalışması
yapılıyor" ifadelerine yer
verdi.
BOT HESAPLARDAN AYNI TWEET
Twitter'da yapılan incelemede aynı mesajların farklı bot (sahte) hesaplar tarafından birçok hesaptan farklı saatlerde atılarak kullanıcıların önüne çıkarıldığı belirlendi. Bunların bir örneği de "Ben Konyalı bir köylüyüm. 20 senedir AKP'ye oy verdim ama artık yetti. Traktöre tekerlek alacak param yok. Tekerlek alsam mazot alacak param yok. Artık milletin adamı Kılıçdaroğlu'na oy vermenin zamanı geldi. Oyum Kılıçdaroğlu'na" paşlaşımı oldu. Yine bir başka hesap ise siyasi parti liderlerinin paylaşımlarının altına farklı şehirlerde yaşayan farklı isimler gibi tweet'ler attı.
MANİPÜLASYON TAM GAZ
Sosyal medya üzerinden takip ettiği hesapların paylaşımlarını öğrenmek için giriş yapan kullanıcılar 14 Mayıs seçimlerinin yaklaşmasıyla karşılarına çıkan paylaşımlar nedeniyle isyan etti. Birçok kullanıcı yaşanan bu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Uğur Yenisu
: Takip etmediğim hesaplar sanki takipteymişim gibi karşıma düşüyor. Buna bir çözüm var mı? Zira çok salak şeylerle karşılaşıyorum. Örnek: Kılıçdaroğlu ilk turda yüzde 70 oy alır gibi. Güleceğim ortam müsait değil.
Eyüp Aytan
: Twitter'da hiç takip etmediğim CHP'li ve diğer muhalif hesaplar önüme geliyor. Takip ettiklerimden daha fazla bunları görüyorum. Anlaşılan Twitter da seçim dönemini başlatmış. Manipülasyon tam gaz.
Aslan Balcı:
Takip etmediğim halde önüme "sana özel" temasıyla Kemalist, FETÖ'cü ve çakma solcuların paylaşımları düşüyor.
AVUKATTA 'ÇIT' YOK
Twitter bot hesapların paylaşımlarına izin vermeye devam ederken, Twitter'ın İstanbul Şişli'de açıldığı belirtilen ofisi sessizliğini koruyor. SABAH, yapılan manipülasyonlarla ilgili hazırladığı sorulara karşı Twitter avukatı Gönenç Gürkaynak, halen Twitter'ın Türkiye'deki avukatlığına devam ettiğini, serbest avukat olarak herhangi bir müvekkilinin konusu üzerinde hiçbir zaman basına açıklama yapmadığını belirterek konuşmadı.