Mansur Yavaş’tan küçük ortakları kızdıracak sözler: Beni ve İmamoğlu’nu ilan edin

"CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLARAK BENİ VE EKREM BAŞKANI İLAN EDİN"

Akşener'in önersinin Kılıçdaoğlu tarafından kabul edildiğini ancak planda başka bir formülün de olduğunu aktaran Yavaş, "Son gün oldu, birkaç saate sıkıştı. Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi grupların başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın." şeklinde konuştu.