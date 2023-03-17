Mansur Yavaş'tan küçük ortakları kızdıracak sözler: Beni ve İmamoğlu'nu ilan edin | Video
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir canlı yayın programında 6'lı koalisyonda yaşanan krizlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Masadaki küçük ortaklar, şimdiden Cumhurbaşkanı Yardımcılığı almanın hesabını yaparken Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Yardımcılığını sadece kendisinin ve Ekrem İmamoğlu'nun yapması gerektiğini söyledi.
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