Bağlar’da kentsel dönüşümü engellediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde son 20 yılda Bakanlar Kurulu tarafından riskli alanlar tespit edilerek kararnameler çıkarıldı. Riskli binaların dönüştürülmesi için devletin 32 il için hazırlanan kentsel dönüşüm projelerini ise CHP, İyi Parti, HDP gibi çevreler karşı çıkıp, eylem yaparak ve dava açarak durdurmaya çalıştı. Hatay'da özellikle 6 mahallede kentsel dönüşüme karşı çıkanlar son yaşanan depremlerde çok sayıda insanın ölümüne neden oldu. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde de dönüşüm karşıtları yüzünden 284 kişi hayatını kaybetti. Bağlar'da 5 bina yıkıldı, 284 kişi hayatını kaybetti. İlçede 1200'ü ağır, 2 bin 400'ü orta olmak üzere toplam 3 bin 650 binanın hasarlı olduğu tespit edildi. Muhalefet tarafından kentsel dönüşümün engellendiği ilçede, resmi olmayan rakamlara göre 30 binden fazla kişi depremden sonra başka yerlere göç etmek zorunda kaldı.AK Partili Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından geçmiş yıllarda hazırlanan kentsel dönüşüm projesi, Diyarbakır Mimarlar Odası'nın karşı çıkması nedeniyle hayata geçirilemedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce uygulanmaya başlanan kentsel dönüşüm projesi, geçtiğimiz yıl odanın mahkemeye yaptığı başvuru üzerine durdurulmuştu.İlçe için kentsel dönüşüm projesinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Bağlar'ın Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir, "Projenin başlangıç noktası Kaynartepe Mahallesi'ydi. Projemiz Bağlar ilçemizin tamamının kentsel dönüşüme girmesiydi. İlçe halkımız yeni evlerine kavuşmuş olacaktı. Maalesef Mimarlar Odası, Bağlar Belediyesi'nin başlattığı kentsel dönüşüm projesini mahkemeye verip süreci durdurdu" dedi. Demir, "İlçemizde 5 bina yıkıldı, 284 kişi hayatını kaybetti. Geride kalan binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı. Umarım kentsel dönüşüm projesi tekrar hayata geçirilir" diye konuştu.