HDP eski milletvekili Altan Tan: Ekrem İmamoğlu’na gülüyorum seçimleri kendisi kazandı zannediyor

KILIÇDAROĞLU: NEDEN ERTELENDİĞİNİ HDP'YE SORUN

Ertelenen görüşme için geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu ilginç bir ifade kullanarak "Neden ertelendiğini ev sahibi HDP'ye sorun" diye cevap vermişti.

HDP'DEN MESAJ ÜSTÜNE MESAJ

Öte yandan HDP cephesinden de Altılı Koalisyon'a mesajlar ardı ardına verilmeye devam ediyor. HDP tam anlamıyla Altılı Koalisyon'a ağırlığını koymak adına tüm kozlarını oynuyor. Son olarak HDP eski milletvekili Altan Tan canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altan Tan, belediye seçimlerinin HDP seçmeni sayesinde kazanıldığını ilginç bir örnekle açıkladı.