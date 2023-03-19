HDP eski milletvekili Altan Tan: Ekrem İmamoğlu'na gülüyorum seçimleri kendisi kazandı zannediyor | VİDEO HABER
Altılı Koalisyon'a bir mesaj da HDP eski milletvekili Altan Tan'dan geldi. Altan Tan, Ekrem İmamoğlu'nun konuşmalarını görünce güldüğünü söyledi ve "Seçimleri kendisinin kazandığını zannediyor" dedi.
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