HDP eski milletvekili Altan Tan: Ekrem İmamoğlu'na gülüyorum seçimleri kendisi kazandı zannediyor | VİDEO HABER

Altılı Koalisyon'a bir mesaj da HDP eski milletvekili Altan Tan'dan geldi. Altan Tan, Ekrem İmamoğlu'nun konuşmalarını görünce güldüğünü söyledi ve "Seçimleri kendisinin kazandığını zannediyor" dedi.