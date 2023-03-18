Murat Gezici; ‘Erdoğan önde’ dedi! CHP’lilerin hedefi oldu

CHP'li Araştırmacı Murat Gezici Sözcü TV'de katıldığı yayında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarolğlu'na yaranmaya çalışan bir medya grubu olduğunu ve bu grubun da FETÖ ile işbirliği yaptığını söyledi.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici Sözcü TV yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

CHP medyası ile ilgili FETÖ iddiası! Murat Gezici'den çok konuşulacak açıklamalar | Video

"ERDOĞAN DAHA FAZLA OY ALACAK"



Araştırmacı elindeki veriyi açıklamaktan korkar oldu. Muhalefetten ben korkuyorum. Biz geldiğimiz zaman korkmayın diyorsunuz ama yanında sopa gösteriyorsunuz. Muhalefet lise müdürü gibi bizi burada da susturuyor. İktidar 20 yıldır burada ama gelip kafamıza sopa dayamadı. Beni bu şekilde tehdit etmedi. Yüksek sesle konuşmadı. Gelecekte ülkeyi yönetmeye talip olan kişinin tarzına bakın. Genel Yayın Yönetmeni kulağımdan tutup atar mı bilmiyorum ama Erdoğan ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alacak.