CHP medyası ile ilgili FETÖ iddiası! Murat Gezici’den çok konuşulacak açıklamalar | Video

CHP'li kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici katıldığı bir Tv programında gündemi sarsacak açıklamalara imza attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaranmaya çalışan bir medya grubunun olduğunu ve bu grubun da FETÖ ile işbirliği yaptığını iddia etti.