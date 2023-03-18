Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi yarın açılıyor

Milli enerji ve maden politikası çerçevesinde 2019 yılında temeli atılan ve başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda kullanılacak olan Balıkesir Bandırma ilçesindeki Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinde hazırlıklar tamamlandı. Dev tesis, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılarak faaliyete başlayacak.Dünyadaki bor madeni rezervinin toplam yüzde 73'üne sahip olan Türkiye, bu alanda dev bir adım daha atıyor. Geçen yıl 1 milyar 321 milyon dolarlık satış geliriyle rekor kıran Eti Maden İşletmeleri bünyesinde bor karbür tesisi açılıyor. 2019 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde temeli atılan Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinde hazırlıklar tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 14.00'te açılışını gerçekleştireceği tesis, tam kapasiteyle çalıştığında yaklaşık 300 kişiye istihdam olanağı sağlayacak. Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor karbür, başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Tesis yılda bin ton bor karbür üretecek. Bandırma Eti Maden Bor Karbür Üretim tesisi ile ülke ekonomisine yıllık 35 ila 40 milyon dolar gelir sağlanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın başlattığı Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında nükleer ve zırh yapımı gibi yüksek teknolojide kullanılan bor karbürün yanı sıra, elektrikli arabaların bataryalarında kullanılan lityum karbonat, ileri teknoloji cihazların üretiminde yaygın olarak kullanılan değerli toprak elementleri gibi birçok maden, yer altından çıkarılarak ülkeye kazandırılıyor.