Başkan Erdoğan Balıkesir’de depremzedelerle buluştu: Verilen sözler yerine gelecek

"BURADA DA VERİLEN SÖZLER YERİNE GELECEKTİR"

Erdoğan, bölgedeki insanlardan bir yıl müsaade istediklerini hatırlatarak, hedeflerinin Van'da, Bingöl'de, İzmir'de, Simav'da, Antalya'da, Muğla'da, Manavgat'ta olduğu gibi, süratle konutların inşasını gerçekleştirerek, depremzedeleri ve hak sahiplerini buralara yerleştirmek olduğunu kaydetti.

Bunda kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Bugüne kadar verdiğimiz sözleri nasıl yerine getirdiysek, inşallah burada da verilen sözler yerine gelecektir." diye konuştu.

Erdoğan, bakanların, depremlerin yaşandığı illerde koordinatör olarak görev yaptığını belirterek, valiler ve belediye başkanları ile yoğun şekilde devletin tüm kurumlarının bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.