Video Haber Başkan Erdoğan Balıkesir'de depremzedelerle buluştu: Verilen sözler yerine gelecek | Video
Başkan Erdoğan Balıkesir'de depremzedelerle buluştu: Verilen sözler yerine gelecek | Video

Başkan Erdoğan Balıkesir'de depremzedelerle buluştu: Verilen sözler yerine gelecek | Video

19.03.2023 | 19:43

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bandırma'da Bor Karbür Üretim Tesisi'nin açılışının ardından, Eti Maden Genel Müdürlüğünün Balıkesir'deki sosyal tesislerinde, kente getirilen depremzedelerle bir araya geldi.

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